Violentos enfrentamientos frente al Congreso: diez detenidos y dos efectivos heridos

La discusión en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo su correlato en las calles que rodean al Congreso de la Nación, donde una extensa movilización derivó en incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La tensión se concentró especialmente en la Plaza del Congreso, la Avenida de Mayo y las calles aledañas, escenarios donde el operativo policial buscó despejar la zona ante el avance de los grupos considerados más violentos.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un dispositivo de gran magnitud para contener las manifestaciones organizadas en rechazo al proyecto que se debatía en la Cámara alta. En ese contexto, utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes, mientras los enfrentamientos se prolongaban durante varias horas.

De acuerdo con la información disponible, los conflictos se mantuvieron durante aproximadamente dos horas en las inmediaciones del Congreso, con episodios de violencia que incluyeron el lanzamiento de piedras y otros proyectiles contra los efectivos policiales.

Un operativo con 820 agentes para contener la protesta

El dispositivo de seguridad estuvo integrado por 820 oficiales de distintas fuerzas, desplegados con el objetivo de controlar las manifestaciones convocadas por organizaciones sociales, gremiales y políticas.

Entre los principales elementos del operativo se destacaron:

820 agentes desplegados en los alrededores del Congreso.

desplegados en los alrededores del Congreso. Utilización de camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.

para dispersar a los manifestantes. Empleo de gases lacrimógenos .

. Uso de balas de goma para despejar distintos sectores.

para despejar distintos sectores. Intervención en la Plaza del Congreso, la Avenida de Mayo y calles cercanas.

En distintos momentos de la jornada, algunos manifestantes se apostaron frente a las vallas colocadas alrededor del Congreso e incluso unos pocos llegaron a trepar sobre ellas. Desde ese sector comenzaron a arrojar objetos contra los efectivos, quienes respondieron intensificando el operativo mediante el uso de gases y el carro hidrante.

Manifestación bajo la lluvia y continuidad de los enfrentamientos

La movilización comenzó al mediodía, cuando organizaciones sociales, gremiales y políticas se concentraron frente al Congreso para expresar su rechazo a la Ley de Propiedad Privada, en simultáneo con el debate parlamentario.

La convocatoria se realizó bajo la lluvia y continuó pese a que el Gobierno había retirado del proyecto el polémico capítulo referido a la extranjerización de tierras. Sin embargo, esa modificación no evitó que la protesta siguiera adelante y, con el correr de las horas, derivara en enfrentamientos con las fuerzas federales que participaban del operativo de seguridad.

Durante la tarde, la tensión fue en aumento. Los efectivos federales recurrieron al lanzamiento de gases y a la utilización de camiones hidrantes para contener el avance de algunos sectores de la manifestación que permanecían frente al Congreso.

Detenciones por atentado y resistencia a la autoridad

Pasadas las 20 horas, se informó que diez personas habían sido detenidas como consecuencia de los incidentes registrados durante la protesta.

Según fuentes policiales, los efectivos de la Policía Federal concretaron los arrestos de personas involucradas en los disturbios, bajo las figuras de atentado y resistencia a la autoridad.

Posteriormente, desde la propia Policía Federal se indicó que las personas permanecían detenidas debido a los incidentes ocurridos durante la manifestación.

Asimismo, se informó que tres de los casos correspondían específicamente a las imputaciones por atentado y resistencia, en el marco de los enfrentamientos registrados en las inmediaciones del Congreso.

Efectivos heridos durante los disturbios

Los incidentes también dejaron efectivos de las fuerzas de seguridad lesionados.

En el transcurso de los enfrentamientos:

Un gendarme sufrió un piedrazo en la cabeza y fue trasladado al Hospital Churruca .

sufrió un piedrazo en la cabeza y fue trasladado al . Un prefecto también resultó herido tras recibir una pedrada en la cabeza y fue derivado al mismo centro de salud, según uno de los reportes.

también resultó herido tras recibir una pedrada en la cabeza y fue derivado al mismo centro de salud, según uno de los reportes. En otro tramo de la información se indicó que el prefecto recibió asistencia en el lugar.

Las lesiones ocurrieron mientras los efectivos intervenían para contener los disturbios y despejar los accesos al Congreso.

La situación al cierre de la jornada

Con el paso de las horas, una parte importante de los manifestantes comenzó a retirarse del Congreso de la Nación y la concentración principal se fue dispersando. Sin embargo, la calma no llegó completamente a la zona.

Al cierre de la jornada, los disturbios y enfrentamientos continuaban en distintos sectores de los alrededores del Congreso, donde persistían los cruces entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Los gendarmes y prefectos respondían mediante el uso de gases lacrimógenos, mientras algunos manifestantes rompían veredas para obtener piedras que luego eran arrojadas contra los agentes. Además de esos elementos, también se registró el lanzamiento de otros proyectiles.

De este modo, el debate legislativo sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada transcurrió en un contexto de fuerte conflictividad en el exterior del Congreso. La combinación de una movilización multitudinaria, un operativo integrado por 820 agentes, el uso de gases, balas de goma y camiones hidrantes, junto con los enfrentamientos que dejaron diez detenidos y efectivos heridos, marcaron una jornada de alta tensión política y social cuyas consecuencias continuaban desarrollándose en las inmediaciones del Palacio Legislativo.