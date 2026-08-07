Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: cómo votó cada senador

El Senado de la Nación aprobó durante la madrugada de este viernes el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas promovidas por el Gobierno del presidente Javier Milei, que logró superar el debate en la Cámara Alta con 37 votos afirmativos y 33 negativos.

La votación se produjo luego de una extensa sesión legislativa en la que el oficialismo debió negociar modificaciones con bloques dialoguistas para reunir el respaldo necesario. El resultado final no registró abstenciones y quedó marcado por la ausencia de dos legisladores, mientras que el proyecto obtuvo la media sanción y deberá continuar ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados.

La aprobación se alcanzó tras una serie de cambios introducidos al texto original, que permitieron consolidar el apoyo de distintos sectores parlamentarios. Entre las modificaciones más relevantes estuvieron la eliminación del capítulo III, referido a la Ley de Tierras, y del capítulo IV, vinculado a la Ley de Manejo del Fuego, dos de los puntos que habían generado mayores objeciones por parte de gobernadores y legisladores dialoguistas.

Con esas modificaciones, el oficialismo consiguió reunir la mayoría simple necesaria para avanzar con la iniciativa y trasladar el debate a la Cámara baja.

Los 37 votos que permitieron la aprobación

La Libertad Avanza obtuvo el respaldo del PRO, de una parte importante de la Unión Cívica Radical y de representantes de distintos bloques provinciales.

Los 37 senadores que votaron afirmativamente fueron:

Maximiliano Abad .

. Bartolomé Abdala .

. Romina Almeida .

. Carmen Álvarez Rivero .

. Carlos Omar Arce .

. Ivanna Arrascaeta .

. Ezequiel Atauche .

. Vilma Bedia .

. Joaquín Benegas Lynch .

. Patricia Bullrich .

. Mario Cervi .

. Agustín Coto .

. Andrea Cristina .

. Carlos Mauricio Espínola .

. Enzo Fullone .

. Eduardo Galaretto .

. Juan Cruz Godoy .

. Enrique Goerling Lara .

. Gonzalo Guzmán Coraita .

. María Victoria Huala .

. Luis Juez .

. Mariana Juri .

. Daniel Kroneberger .

. Carolina Losada .

. Nadia Márquez .

. María Belén Monte de Oca .

. Agustín Monteverde .

. Bruno Olivera Lucero .

. María Emilia Orozco .

. Juan Carlos Pagotto .

. Francisco Paoltroni .

. Sonia Rojas Decut .

. Silvana Schneider .

. Rodolfo Suárez .

. Edith Terenzi .

. Mercedes Valenzuela .

. Eduardo Vischi.

Con esos respaldos, el oficialismo alcanzó los votos necesarios para otorgarle media sanción al proyecto y enviarlo a la Cámara de Diputados para su análisis.

El rechazo encabezado por el peronismo

La oposición reunió 33 votos negativos, encabezados por el bloque peronista y acompañado por representantes de distintas fuerzas provinciales.

Los senadores que votaron en contra fueron:

Guillermo Andrada .

. Beatriz Ávila .

. Adán Bahl .

. Daniel Bensusán .

. Jorge Capitanich .

. José María Carambia .

. Lucía Corpacci .

. Julieta Corroza .

. Eduardo de Pedro .

. Juliana Di Tullio .

. Natalia Gadano .

. María Celeste Giménez Navarro .

. María Teresa González .

. Alicia Kirchner .

. Marcelo Lewandowski .

. Carlos Linares .

. Cándida Cristina López .

. María Florencia López .

. Juan Manzur .

. Ana Inés Marks .

. José Mayans .

. Sandra Mendoza .

. María Carolina Moisés .

. Elia Moreno .

. José Neder .

. Mariano Recalde .

. Jesús Rejal .

. Flavia Royón .

. Fernando Salino .

. Martín Soria .

. Sergio Uñac .

. Alejandra Vigo .

. Gerardo Zamora.

El resultado dejó en evidencia una fuerte polarización dentro del Senado, con una diferencia de apenas cuatro votos entre quienes respaldaron la iniciativa y quienes la rechazaron.

Dos ausencias y ninguna abstención

La votación finalizó sin abstenciones. Los únicos legisladores que no participaron fueron:

Flavio Fama , de la Unión Cívica Radical .

, de la . Anabel Fernández Sagasti, del bloque Justicialista.

De esta manera, sobre un total de 72 integrantes del Senado, la sesión concluyó con 37 votos afirmativos, 33 negativos y dos ausencias.

El debate continuará en Diputados

Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto iniciará ahora una nueva etapa legislativa en la Cámara de Diputados. Allí el oficialismo deberá volver a negociar con los bloques aliados para intentar reunir los votos necesarios que permitan convertir la iniciativa en ley.

La discusión volverá a centrarse en el texto que finalmente salió del Senado, luego de las modificaciones incorporadas durante el debate, entre ellas la eliminación de los capítulos referidos a la Ley de Tierras y a la Ley de Manejo del Fuego, decisiones que resultaron determinantes para alcanzar los apoyos parlamentarios necesarios.

Resultado de la votación

Votos afirmativos: 37.

37. Votos negativos: 33.

33. Abstenciones: ninguna.

ninguna. Senadores ausentes: 2.

2. Ausentes: Flavio Fama (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (Justicialista).

Flavio Fama (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (Justicialista). Estado del proyecto: media sanción en el Senado.

media sanción en el Senado. Próximo paso: tratamiento en la Cámara de Diputados.

La aprobación en la Cámara Alta representa un nuevo avance para la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional, aunque el proyecto deberá afrontar ahora una nueva negociación política en Diputados, donde el oficialismo buscará repetir los acuerdos alcanzados en el Senado para obtener la sanción definitiva.