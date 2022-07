Livent desmintió la acusación de subfacturación denunciada por Lanata

Luego de las denuncias de los legisladores opositores ante una supuesta subfacturación de la empresa Livent en la venta de litio, y que también se solicitara la imputación a los funcionarios públicos provinciales o nacionales que deben controlar, fiscalizar y auditar las operaciones comerciales de la compañía. Jorge Lanata se hizo eco de esta situación y, este domingo, en su programa Periodismo para Todos, denunció una maniobra de subfacturación en la exportación de litio.

Frente a tal repercusión del caso, la empresa Livent decidió emitir un comunicado de prensa desmintiendo toda la información desplegada hasta el momento y que desembocó que en el presente esté siendo investigada por la Aduana.

Comunicado completo de la empresa Livent

Minera del Altiplano S.A. es una empresa con participación de la Provincia de Catamarca y controlada por Livent, creada en 1994 a los efectos de explorar y producir litio el Salar del Hombre Muerto, ubicado en Antofagasta de la Sierra. Actualmente, produce en Argentina aproximadamente 5.000 toneladas por año de Cloruro de Litio y 17.000 de Carbonato de Litio, empleando en forma directa e indirecta más de 2.200 personas, constituyendo uno de los empleadores privados más importante de la Provincia de Catamarca. Durante más de dos décadas, Livent ha venido invirtiendo en forma constante y regular en el país y en la Provincia de Catamarca, bajo las distintas administraciones nacionales y provinciales, y siempre llevó a cabo sus operaciones de exploración, extracción, producción y transformación para su posterior exportación en estricto cumplimiento de las reglas y la normativa vigente, y cumple con todos los acuerdos y obligaciones establecidos por el régimen minero nacional y provincial. En 2018 Livent comenzó su programa de expansión en Catamarca, que contribuirá con 20.000 toneladas métricas adicionales de carbonato de litio en Argentina. Luego de esta expansión, que se espera que esté completa antes de fines de 2025, las operaciones de Livent en Argentina tendrán una capacidad total anual de carbonato de litio de 60.000 toneladas métricas, así como una capacidad de 9.000 toneladas métricas de cloruro de litio. En marzo del 2022, Livent anunció al Gobierno Nacional de Argentina que este proyecto tendrá una inversión total de u$s1.100 millones.

Presunta subfacturación de las exportaciones de Litio

Respecto de la información referida a una presunta subfacturación del carbonato de litio que Livent produce en Catamarca, por cuanto se aseguraba que la “maniobra” en cuestión tendía a eludir parte del pago de tributos mediante la alegada simulación de ventas a bajo costo, lo concreto es que la Dirección General de Aduana inició un proceso administrativo a Livent a los fines de revisar y evaluar la valuación de sus exportaciones. En el marco de este proceso administrativo, Livent presentará, en tiempo y forma, el descargo que hace a su derecho de debido proceso, demostrando con pruebas o documentaciones correspondientes, que sus precios de venta son ajustados a derecho. Los precios establecidos de nuestras exportaciones no implican subfacturación atento a que cumplen las prácticas para fijación de precios internacionales y locales. El carbonato de litio no es un commodity y, por lo tanto, determinar un precio único y común a todos los exportadores es un proceso complejo que no recepta las asimetrías propias de cada productor. En la Argentina, sólo dos empresas se encuentran en etapa de producción de este mineral, por lo que desconocemos la fuente de los estudios utilizados para generar el precio de referencia que acaba de establecer la Aduana. Ninguno de los procesos administrativos iniciados por la Aduana ha determinado deficiencias en la valuación de nuestras exportaciones, ni perjuicio fiscal alguno para el Estado Nacional, por lo que no se ha ajustado ninguna deuda, ni corresponderá la aplicación de ninguna multa a nuestra compañía. Adicionalmente destacamos que Livent se incorporó al régimen de la Ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras del año 1993. El principal beneficio obtenido de este régimen corresponde a la denominada “estabilidad fiscal”, que implica que Livent no podrá ver incrementada su carga tributaria total considerada en forma separada en cada jurisdicción en los ámbitos nacional, provincial y municipal a partir de 1996 por un plazo de 30 años. Sin embargo, en el mes de diciembre de 2007, a través de la Dirección General de Aduanas, se implementó el régimen de derechos de exportación para el carbonato de litio. En el año 2008 la Sociedad inició un reclamo contra el Estado Nacional solicitando la inaplicabilidad de estos derechos por considerar que resultaban violatorios de la estabilidad fiscal. Livent inició y mantiene acciones legales contra el Estado Nacional solicitando la inaplicabilidad de estos derechos y el consiguiente reintegro de los importes retenidos, por considerar que resultaban violatorios de la estabilidad fiscal.

Pago de regalías a la Provincia de Catamarca

Con respecto a sus obligaciones en la provincia de Catamarca, Livent abona regalías mineras con ajuste al precio internacional del mercado, cuyo cálculo resulta del promedio de todas las exportaciones informadas por las aduanas de Chile y de Argentina, conforme al contrato de inversión firmado entre la empresa y la Provincia de Catamarca en el año 2018 y ratificado por la legislatura provincial. En concreto, Livent paga regalías a la Provincia de Catamarca por el 3% del valor en boca de mina de los minerales extraídos (calculados sobre el citado promedio de exportaciones), cumpliendo con los lineamientos normativos emitidos por la Ley de Regalías, Ley de Inversiones Mineras, Ley Nº 24.196 (y sus modificaciones). Desde 2018, Livent se comprometió a pagar una contribución mensual adicional a la Provincia de Catamarca equivalente al 2% del valor de sus ventas mensuales, calculados sobre el citado promedio de exportaciones. El acuerdo que tiene Livent con la provincia de Catamarca es igual o similar al que tienen las demás compañías productoras de litio en la provincia.

Fideicomiso “Salar del Hombre Muerto”

El Fideicomiso “Salar del Hombre Muerto” fue constituido por Livent y la Provincia de Catamarca en el año 2015, exclusivamente para financiar el desarrollo de obras de infraestructura física dentro del territorio de la Provincia de Catamarca, principal y preferentemente obras enfocadas en las necesidades de las comunidades involucradas en las áreas de influencia directa o indirecta del Proyecto Fénix, ubicadas en Antofagasta de la Sierra, Catamarca, incluyendo obras de mantenimiento de los caminos de Antofagasta de la Sierra y/o adquisición de maquinaria para tales fines. Desde el año 2016, el Fideicomiso financió las siguientes obras de infraestructura:

1. El reemplazo de generadores a diésel por generadores a gas y renovables en Antofagasta de la Sierra.

2. El reemplazo de gran parte del alumbrado público existente en Antofagasta de la Sierra por lámparas de tecnología LED.

3. La compra de equipos para el Municipio de Antofagasta de la Sierra.

4. La construcción de dos puentes sobre los ríos el Bolsón y Cura Quebrada.

5. La generación y suministro de energía para vertederos y rellenos sanitarios.

6. La construcción y mejora de redes de abastecimiento de agua potable, sistema de conducción de redes de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua en Antofagasta de la Sierra.

7. Obras relacionadas con el fomento de la producción agrícola y ganadera incluyendo sistemas de riego, y para la provisión de mantenimiento de carreteras y equipamiento menor de transporte.

8. El adoquinado de las calles principales de la villa de Antofagasta de la Sierra.

9. La adquisición de camionetas para el transporte de las comunidades locales.

La contribución que Livent realiza en concepto de regalías y aportes adicionales, el fideicomiso “Salar del Hombre Muerto” y el Programa de Responsabilidad Social Empresarial, es una de las más importantes y de mayor impacto para la Provincia. Desde 2016, Livent ha aportado por estos conceptos a la Provincia de Catamarca un total de aproximadamente USD60 millones.

Esperamos que la presente sea útil a los efectos de prevenir manifestaciones inexactas o erróneas que eviten causar un daño no justificado para Livent. Quedamos a disposición por cualquier aclaración adicional que requieran. Nos reservamos el derecho de solicitar derecho a réplica, de corresponder.

