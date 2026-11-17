La Libertad Avanza en el Senado debió postergar hasta este miércoles al mediodía la firma del dictamen de la reforma electoral que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La decisión respondió a las diferencias que genera la incorporación de las denominadas listas colectoras, un mecanismo que divide a los bloques dialoguistas y pone en riesgo la construcción de una mayoría parlamentaria para sancionar la ley.

El bloque libertario, que preside Patricia Bullrich, no tenía garantizadas las firmas necesarias para avanzar con el despacho. Aunque existe un entendimiento con gobernadores radicales para incorporar las listas de adhesión, esa propuesta no consiguió el respaldo de algunos espacios provinciales considerados claves para el tratamiento legislativo.

Por ese motivo, la discusión del dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Agustín Coto, fue trasladada hasta el miércoles al mediodía.

La diferencia quedó sintetizada en las declaraciones de una fuente del bloque oficialista: "los votos para suspender las PASO están pero no tenemos todos los votos para las colectoras". La frase expone el escenario que enfrenta el oficialismo: cuenta con acompañamiento para modificar el sistema de primarias, pero todavía no logró reunir los consensos necesarios para sostener todos los componentes de la reforma.

El acuerdo con los gobernadores radicales y la resistencia de los bloques dialoguistas

El punto de conflicto para Bullrich está directamente relacionado con el entendimiento alcanzado con los gobernadores de la Unión Cívica Radical de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y de Chaco, Leandro Zdero.

Ese acuerdo contempla la incorporación de las listas de adhesión, también conocidas como colectoras, que permiten sumar una lista de candidatos a legisladores a la fórmula presidencial de otra agrupación política. Sin embargo, el mecanismo no consiguió la adhesión de Provincias Unidas, el PRO y otros bloques provinciales.

Los representantes de esos espacios no expresaron una posición favorable durante la reunión que se realizó este martes en la comisión de Asuntos Constitucionales. Su falta de respaldo representa una dificultad para el oficialismo, que necesita ampliar los acuerdos parlamentarios para garantizar la aprobación de la iniciativa.

En ese contexto, Bullrich pretende alcanzar un dictamen consensuado con los aliados, con el objetivo de evitar nuevas modificaciones durante el tratamiento legislativo. La preocupación tiene un antecedente concreto: lo ocurrido con la ley de Propiedad Privada, cuando el oficialismo debió eliminar los capítulos referidos a Tierras y Manejo del Fuego.

Financiamiento, publicidad y los cambios que todavía están en discusión

Las diferencias no se limitan a la incorporación de las colectoras. Fuentes parlamentarias señalaron que también podrían introducirse modificaciones en los apartados vinculados con el financiamiento y la publicidad de las campañas electorales.

En particular, varios bloques reclaman incorporar un porcentaje de espacios gratuitos para la difusión de las propuestas electorales. Ese planteo abre otro frente de negociación dentro de una discusión que todavía no consiguió cerrar todos sus puntos de acuerdo.

La última versión del proyecto de reforma electoral redujo su contenido de 79 a 21 artículos, aunque mantiene una serie de modificaciones centrales sobre las reglas de competencia política y el desarrollo de las campañas.

Entre los principales aspectos contemplados en el texto figuran la suspensión de las PASO, la incorporación de las listas de adhesión, la implementación de Ficha Limpia, el debate presidencial en una eventual segunda vuelta electoral y la admisión del financiamiento privado.