El Gobierno de Catamarca avanza en el proyecto de Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Sostenible, una iniciativa conjunta con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que se lleva adelante a través del programa Potenciar Catamarca. La propuesta tiene como eje central mejorar las capacidades del Estado, fortalecer las cadenas productivas y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico en todo el territorio provincial.

En ese contexto, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por integrantes de su gabinete, recibió en Casa de Gobierno a Gustavo Grobocopatel y su equipo, quienes presentaron el primer informe de trabajo del programa. El relevamiento permitió obtener un diagnóstico sobre el funcionamiento de las distintas áreas ministeriales, identificar capacidades existentes en los equipos de trabajo y detectar oportunidades de crecimiento, además de reconocer aspectos que requieren mejoras en materia de articulación y coordinación dentro de la estructura estatal.

Del encuentro participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria; el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro; la ministra de Cultura, Turismo y Deportes, Daiana Roldán; y la ministra de Minería, Teresita Regalado, entre otras autoridades.

A partir de este diagnóstico y considerando el contexto económico actual, el equipo de Potenciar presentó una serie de propuestas orientadas a fortalecer las cadenas de valor y conseguir que el crecimiento de la economía provincial tenga un impacto concreto en los municipios. La intención es vincular las oportunidades de inversión con una mayor generación de actividad económica y empleo, promoviendo la participación de proveedores, emprendedores y trabajadores catamarqueños.

Modernización del Estado y coordinación para transformar inversiones en empleo

La estrategia diseñada combina modernización de la gestión pública, planificación y coordinación transversal entre las distintas áreas gubernamentales. El propósito es mejorar la capacidad de respuesta del Estado y construir mecanismos que permitan aprovechar las potencialidades productivas de Catamarca, articulando las políticas provinciales con las necesidades y oportunidades de cada territorio.

En este sentido, la propuesta no se limita a identificar sectores con posibilidades de expansión, sino que plantea la necesidad de generar condiciones para que ese crecimiento alcance a las economías locales. La participación de los municipios y el fortalecimiento de sus equipos aparecen como componentes centrales para conectar las inversiones con proyectos concretos que impulsen el trabajo y la producción.

Turismo, industria y agroindustria: las prioridades para ampliar la matriz productiva

Dentro de los lineamientos presentados, el área de Cultura, Turismo y Deportes tendrá como objetivo ampliar la oferta turística durante todo el año, integrando los atractivos naturales y patrimoniales con el calendario de eventos. La propuesta también contempla mejorar la conectividad aérea, facilitar el acceso al financiamiento para los prestadores y fortalecer la organización de los destinos turísticos, las hosterías y los paradores provinciales.

En el ámbito de Desarrollo Productivo, las prioridades estarán concentradas en fortalecer la industria y la agroindustria, mejorar la competitividad del sector agropecuario y promover la llegada de nuevas inversiones. Para avanzar en esa dirección, se destacan herramientas como el Sello Origen Catamarca, la Zona Franca de Tinogasta y la incorporación de tecnología a los procesos productivos, con el objetivo de mejorar las capacidades y posibilidades de crecimiento de las actividades económicas provinciales.

Minería y desarrollo territorial: más capacidades locales y participación comunitaria

En materia minera, el proyecto plantea una agenda de fortalecimiento institucional que incluye la modernización del ministerio y el desarrollo de mayores capacidades de planificación. Entre sus objetivos también figuran la atracción de inversiones, la ampliación de la participación de proveedores locales en la cadena de valor, el refuerzo de los controles ambientales y la optimización de los mecanismos de transparencia en la gestión.

Otro de los componentes centrales es impulsar la participación de las comunidades en el desarrollo de sus territorios, incorporando una perspectiva que vincule la actividad minera con las oportunidades económicas locales.

Por su parte, en Desarrollo Territorial, la propuesta apunta a fortalecer las capacidades de los equipos municipales y mejorar la gestión local. La planificación permitirá relacionar las oportunidades que surgen de la minería, el turismo, la cultura, el deporte y la agroindustria con proyectos capaces de generar actividad económica y empleo en cada municipio.