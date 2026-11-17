Luis Barrionuevo, líder de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), pidió la renuncia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y además, presentó una denuncia penal contra la funcionaria y contra el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

"Lo primero que tiene que hacer la ministra es dar un paso al costado, que deje su tarea porque no la sabe ejercer", aseveró el sindicalista, encabezó el lunes una movilización frente a Capital Humano en reclamo de la urgente homologación de los acuerdos salariales y la certificación de las autoridades electas del gremio.

Afirmó: "De Capital tiene mucho, de Humano no tiene nada" y acto seguido, arremetió contra Julio Cordero a quien calificó como "corderito".

Por lo tanto, consideró que "la Jefatura de Gabinete tendrá que hacerse cargo de la Secretaría de Trabajo" y marcó: "Necesitamos resolver los problemas ahora".

Acerca de la situación del sindicato, precisó: "Hace meses que viene dilatando y no homologando los convenios que en paritarias justas fueron firmados y los trabajadores quieren cobrar ayer y no mañana".

La denuncia penal

Barrionuevo presentó una denuncia penal contra Pettovello y Cordero en la que los acusó de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes y desobediencia de una orden judicial.

El punto principal de la denuncia radica en la negativa del Ministerio de Capital Humano a emitir el certificado que convalida a las autoridades electas en las elecciones internas que UTHGRA llevó a cabo el 29 de diciembre de 2025, en los que ganó la lista 17 de Octubre liderada por Barrionuevo.

La cartera de Pettovello se basó en una denuncia por irregularidades que efectuó Dante Camaño, el líder de la oposición a Barrionuevo. En consecuencia, UTHGRA está sin conducción formal, debido a que, no hay un secretario general reconocido por el Gobierno pero tampoco se ordenó la intervención del sindicato.

La respuesta de Pettovello

Sandra Pettovello le respondió a Barriovuevo y a través de sus redes sociales, rechazó las acusaciones e hizo hincapié en que el conflicto gremial se encuentra judicializado.

En esa línea, recordó que el Ministerio interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para no convalidar el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ordenó que se certificaran autoridades de UTHGRA.

La ministra denunció haber recibido presiones y hostigamiento por parte del gremio a fin de obligar al Gobierno a dar marcha atrás con la judicialización de las elecciones en el sindicato.

Por eso, adelantó que ella también iniciará acciones legales con el objetivo de resguardar su "integridad moral y física".