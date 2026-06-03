Llaryora habló por primera vez de Agostina: "Es imposible encontrar palabras que alcancen"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se pronunció por primera vez sobre el caso de Agostina Vega, la adolescente asesinada en la provincia, en un hecho que ha generado una profunda conmoción social y que mantiene en vilo a la comunidad cordobesa y al país.

Las declaraciones del mandatario provincial se produjeron durante un acto realizado con motivo del Día del Bombero Voluntario, ocasión en la que tomó la palabra para referirse a la situación que atraviesa Córdoba a raíz del crimen. Antes de comenzar su mensaje, pidió un minuto de silencio y luego dedicó parte de su discurso a expresar su posición frente a un caso que definió como especialmente doloroso.

"Es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características", manifestó Llaryora, reflejando el impacto que el asesinato de la adolescente ha tenido en distintos sectores de la sociedad.

Un mensaje en medio de la conmoción

Durante su intervención, el gobernador señaló que la provincia atraviesa momentos complejos a raíz de lo sucedido y describió el contexto emocional que rodea al caso.

"Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos", expresó ante los presentes durante el acto, en una de las primeras referencias públicas realizadas desde el Poder Ejecutivo provincial sobre el crimen de Agostina Vega.

Las palabras del mandatario se produjeron en un escenario marcado por el dolor de la familia y la repercusión que el caso ha generado más allá de los límites de Córdoba. El asesinato de la adolescente ha despertado una fuerte reacción social y una demanda de respuestas por parte de distintos sectores de la comunidad.

La reunión con la familia de Agostina

Uno de los aspectos centrales de las declaraciones de Llaryora estuvo vinculado al encuentro que mantuvo con familiares directos de la víctima.

El gobernador informó públicamente que el domingo por la noche se reunió con el padre y los abuelos de Agostina Vega. Según explicó, el objetivo del encuentro fue brindar información sobre las acciones que se han desarrollado hasta el momento y las medidas que continuarán implementándose en el marco de la investigación.

"Explicarles lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo hasta que se haga justicia", señaló el mandatario al referirse al contenido de la reunión.

Llaryora también remarcó el criterio que adoptó antes de realizar declaraciones públicas sobre el caso, priorizando el contacto con los familiares de la adolescente.

"Como padre, antes que como gobernador, decidí hablar primero con la familia", subrayó.

La afirmación puso de relieve la decisión del mandatario de mantener un encuentro directo con los allegados de la víctima antes de expresar públicamente su posición sobre un hecho que ha tenido una amplia repercusión.

Un punto de inflexión para reforzar acciones

Durante su mensaje, el gobernador sostuvo que este caso, al igual que otros ocurridos anteriormente en Córdoba, debe representar una instancia de reflexión y de fortalecimiento de las acciones preventivas.

En ese sentido, consideró que los hechos de estas características constituyen un punto de inflexión para profundizar el trabajo conjunto en distintas áreas vinculadas a la prevención y la concientización.

Entre los ejes mencionados por Llaryora se encuentran:

Fortalecer la prevención.

Impulsar acciones de concientización en las escuelas.

Promover la concientización en toda la sociedad.

Garantizar que quienes cometan estos delitos reciban todo el peso de la ley.

Según expresó, estos aspectos deben formar parte de una estrategia sostenida para enfrentar situaciones de violencia y delitos de extrema gravedad.

El compromiso institucional frente a la investigación

En otro tramo de sus declaraciones, el mandatario provincial destacó el papel de las instituciones y reafirmó el compromiso del Estado cordobés con el esclarecimiento del caso.

"Lo que nos distingue a los cordobeses es la defensa de las instituciones", afirmó.

Asimismo, sostuvo que desde el primer momento se dispusieron los recursos necesarios para avanzar en la investigación y reiteró que esa colaboración continuará mientras se desarrollen las actuaciones correspondientes.

"Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos necesarios y vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio", aseguró.

Las declaraciones de Martín Llaryora constituyeron la primera manifestación pública del gobernador sobre el caso Agostina Vega. En un contexto de fuerte conmoción social, el mandatario transmitió su acompañamiento a la familia, ratificó el compromiso institucional de la provincia y aseguró que continuarán las acciones orientadas a lograr el total esclarecimiento del femicidio y la búsqueda de justicia.