"Yo soy el león": el show de Milei contra "los kukas" y la izquierda

Bajo la luz del prime time televisivo, el presidente Javier Milei transformó el recinto del Congreso en el escenario central de su propia narrativa. Con el saludo inicial "Hola a todos, yo soy el león", el jefe de Estado dio comienzo a una exposición que fue descrita como una función personalista, enfocada exclusivamente en relatar su obra pasada y sus ambiciones futuras. Rodeado de una tribuna adicta que celebró cada gesto y palabra, el mandatario desplegó un festival de chicanas contra lo que denomina como "los kukas", convirtiendo un acto institucional en un espectáculo de reafirmación política diseñado para el consumo masivo de su audiencia.

La puesta en escena no buscó tender puentes, sino la consolidación de su identidad frente a las cámaras en el horario de mayor audiencia. El Presidente se sintió cómodo en un ambiente que le permitió alternar entre el informe de gestión y el ataque personal, logrando que su mensaje llegara con la fuerza de un evento de entretenimiento político. Esta estrategia buscó satisfacer las expectativas de su base electoral y, al mismo tiempo, exacerbar la confrontación directa con la oposición parlamentaria presente en el recinto.

Ataques a la izquierda y el estigma de la corrupción

Uno de los pasajes más violentos de la jornada ocurrió cuando Milei decidió polarizar con los sectores trotskistas. En un ataque frontal, el mandatario toreó a Myriam Bregman con una acusación de extrema dureza al tildarlos de "¡asesinos que mataron a más de 150 millones de seres humanos!". Esta embestida, que buscó humillar a la izquierda, fue el preludio de una nueva andanada de críticas hacia el kirchnerismo, sector al que fustigó repetidamente tachándolo de ser una "manga de corruptos" que se opone a los cambios estructurales que propone su administración.

El discurso también puso el foco en el mundo empresarial, vinculando a la oposición con intereses sectoriales que Milei considera nocivos. En ese contexto, el mandatario apuntó contra Javier Madanes Quintanilla, a quien llamó despectivamente "chatarrín de los aluminios caros". El jefe de Estado responsabilizó al empresario, dueño de la histórica fábrica de neumáticos Fate, de ser defendido por sectores políticos tras haber cerrado su planta en el marco de la actual política de apertura indiscriminada a las importaciones. Para Milei, este caso representa la resistencia de un modelo agotado frente a la libertad de comercio que impulsa su gestión de manera tajante.

El clímax de la presentación llegó con el cierre de la cadena nacional, donde el mandatario, en un estado de exaltación compartido por sus seguidores, gritó y repitió tres veces su frase de cabecera: "Viva la libertad carajo". El estruendo en las gradas confirmó que el mensaje había cumplido su objetivo de movilizar la mística de sus militantes. Sin embargo, el dato político final fue la clara emulación de la retórica del trumpismo republicano, ya que al sentenciar "Hagamos la Argentina grande nuevamente", Milei no solo buscó un remate impactante, sino que selló su alineamiento estético y discursivo con la derecha internacional.

La arquitectura del discurso dejó en claro que la administración no planea retroceder en su política de apertura ni en su estrategia de choque verbal. La reafirmación del personaje del león, el uso de cifras históricas de mortalidad para atacar a la izquierda y el señalamiento directo a figuras industriales como Madanes Quintanilla por la crisis en Fate, conforman una hoja de ruta donde la confrontación es el motor principal. Finalmente, la adopción del eslogan de Donald Trump adaptado al contexto local confirma que el Gobierno apuesta por una transformación radical apoyada en una retórica de reconstrucción nacional y épica libertaria.