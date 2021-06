Lobo Vergara apuntó contra el oficialismo: "quieren acallar y someter a la oposición"

Esta mañana, en la sesión de la Cámara Baja el diputado de la UCR, Luis Lobo Vergara, intervino vía online sobre el aumento tarifario, y al querer compartir un video sobre el tema, la presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero le expresó que no podía realizar tal acción debido a que no es una cuestión prevista reglamentariamente (el compartir pantalla), por lo tanto debe realizar una autorización.

Luego, cuando el legislador solicitó una explicación ante la negación de no poder exponer el video, su micrófono fue silenciado.

Esta situación generó disconformidad en el bloque radical, no solamente por haberlo silenciado, sino también porque sostuvieron que el diputado por el Frente de Todos, Augusto Barros, pudo presentar y compartir su video sin objeciones.

"El miércoles pasado no me permitieron hablar. Este miércoles no me permiten lo que a diputados del oficialismo si se le permiten. Quieren acallar y someter a la oposición", expresó mediante Facebook.