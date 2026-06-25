Londres sumó una oficina digital de antecedentes y reforzó recursos policiales

La localidad de Londres, en el departamento Belén, incorporó una nueva herramienta orientada a mejorar el acceso de los vecinos a servicios vinculados con la seguridad y la gestión administrativa. El Gobierno de Catamarca dejó inaugurada una Oficina Digital de Antecedentes Personales, una dependencia que permitirá realizar trámites esenciales sin necesidad de que los habitantes deban trasladarse a otras localidades para completarlos.

La puesta en funcionamiento de esta nueva oficina se inscribe en una política de acercamiento de servicios policiales a la comunidad, con el objetivo de ofrecer respuestas más ágiles, accesibles y próximas al lugar de residencia de los vecinos. La dependencia funcionará en la Comisaría de Londres y estará destinada a la gestión de certificados de antecedentes personales digitales y otros trámites relacionados, ampliando la capacidad de atención local en un área que hasta ahora requería, en muchos casos, desplazamientos hacia otros puntos.

La inauguración de este espacio no sólo representa la apertura de una nueva oficina, sino también la incorporación de una modalidad de atención que apunta a simplificar procedimientos, reducir distancias y fortalecer la presencia del Estado en el territorio. En ese marco, la nueva dependencia se presenta como una herramienta concreta para responder a una demanda cotidiana: la posibilidad de acceder a documentación y trámites policiales de manera más rápida y sin las dificultades logísticas que implican los traslados.

Un acto encabezado por Jalil

La inauguración fue encabezada por el gobernador Raúl Jalil, quien participó del acto acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el jefe de Policía, Marcos Herrera; el intendente de Londres, Roberto Rodríguez; además de otras autoridades provinciales, municipales y policiales.

La presencia conjunta de funcionarios del Ejecutivo provincial, de la estructura de seguridad y del gobierno municipal marcó el carácter institucional del proyecto y expuso el esquema de cooperación sobre el que se apoyó la iniciativa. La apertura de la Oficina Digital de Antecedentes Personales no fue presentada como una acción aislada, sino como el resultado de un trabajo articulado entre distintos niveles del Estado y áreas vinculadas tanto a la gestión de seguridad como a la administración local.

Cómo funcionará la Oficina Digital de Antecedentes Personales

La nueva dependencia funcionará dentro de la Comisaría de Londres, un dato central para comprender su alcance operativo y su inserción dentro del sistema policial de la jurisdicción. Desde allí se podrán gestionar certificados de antecedentes personales digitales y otros trámites vinculados, con la intención de ofrecer una solución más ágil, accesible y cercana para los habitantes de la zona.

La apertura de esta oficina apunta a resolver una necesidad concreta: acercar a la población un servicio que, por sus características, suele ser requerido para diferentes gestiones y que, hasta ahora, podía implicar la necesidad de trasladarse fuera de la localidad. En esa lógica, la iniciativa combina dos dimensiones. Por un lado, la incorporación de una herramienta administrativa con soporte digital. Por otro, una estrategia de descentralización de servicios, que busca que la comunidad pueda resolver trámites en su propia jurisdicción.

Provincia, Policía y municipio

La puesta en marcha de la oficina fue posible a partir de un esquema de cooperación entre distintas áreas del Estado. Según se informó, el proyecto se concretó gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, la Secretaría de Seguridad, la Policía de Catamarca y la Municipalidad de Londres.

En ese entramado, el municipio tuvo una participación específica en el acondicionamiento del espacio donde funcionará la oficina y en la provisión del equipamiento necesario para su puesta en funcionamiento. Ese dato refuerza la lógica de corresponsabilidad institucional que atravesó la iniciativa: mientras las áreas provinciales aportaron la estructura vinculada al servicio, la seguridad y la implementación del sistema, el gobierno local colaboró con las condiciones materiales necesarias para que el proyecto pudiera concretarse.

La articulación entre Provincia y municipio también quedó formalizada en el marco del acto con la firma de un convenio de cooperación institucional entre el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y la Municipalidad de Londres. El acuerdo está destinado a garantizar el funcionamiento de la nueva oficina y a fortalecer la articulación entre el Estado provincial y el municipio para acercar servicios a la comunidad.

Fortalecimiento de la articulación estatal

La firma del convenio no fue un aspecto secundario dentro de la jornada, sino una pieza clave para sostener en el tiempo el funcionamiento de la nueva dependencia. A través de ese acuerdo, el Gobierno provincial y el municipio buscaron formalizar el compromiso de trabajo conjunto para que la Oficina Digital de Antecedentes Personales opere de manera efectiva y sostenida.

El convenio de cooperación institucional apunta a dos objetivos centrales. El primero es garantizar el funcionamiento de la oficina inaugurada en Londres. El segundo, fortalecer la articulación entre el Estado provincial y el municipio en una lógica de cercanía con la comunidad. En otras palabras, no se trata sólo de habilitar un espacio físico o de sumar equipamiento, sino de consolidar un mecanismo de coordinación que permita sostener la prestación del servicio y mejorar la capacidad de respuesta en el territorio.

Más recursos para la seguridad

La jornada no estuvo enfocada exclusivamente en la inauguración de la oficina. En el mismo acto, también se concretó la entrega de un nuevo recurso destinado a reforzar las tareas de prevención y seguridad en la jurisdicción. La Unidad Regional N° 3 recibió una motocicleta Honda XR 150 cc., que será destinada al Grupo Especial Motorizado (GEM).

La incorporación de este vehículo suma una herramienta operativa para el despliegue policial en la zona y se inscribe en la misma lógica de fortalecimiento institucional que atravesó el resto de la actividad. La nueva motocicleta fue presentada como un recurso para optimizar las tareas de prevención y seguridad dentro de la jurisdicción, aportando movilidad y capacidad de respuesta a una unidad específica de la estructura policial.

En términos concretos, durante el acto se formalizaron dos acciones vinculadas a la seguridad y los servicios a la comunidad:

La inauguración de la Oficina Digital de Antecedentes Personales en Londres.

en Londres. La entrega de una motocicleta Honda XR 150 cc. a la Unidad Regional N° 3, destinada al Grupo Especial Motorizado.

Reconocimiento al personal que hizo posible la obra

Otro de los momentos de la jornada estuvo destinado a destacar el trabajo de quienes participaron de la concreción del proyecto. En el marco del acto se entregaron reconocimientos al personal policial y municipal que intervino en las tareas de remodelación y acondicionamiento de la oficina.

Ese gesto institucional puso el foco en el proceso previo a la inauguración y en la tarea concreta de quienes trabajaron para adecuar el espacio y dejarlo en condiciones de funcionamiento. La distinción también operó como un reconocimiento al compromiso y al trabajo conjunto entre distintas áreas, dos elementos que fueron presentados como fundamentales para hacer posible la apertura de la nueva dependencia.