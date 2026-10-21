Los gobernadores de la Región Centro respaldaron la eliminación de las PASO

Los gobernadores de la Región Centro respaldaron este martes la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones presidenciales de 2027, en sintonía con la propuesta del presidente Javier Milei. Los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Córdoba, Martín Llaryora, coincidieron en cuestionar el costo de este mecanismo electoral y la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a las urnas.

El posicionamiento fue expresado durante una jornada de desarrollo productivo de la Región Centro que se realizó en Paraná, donde los tres gobernadores también remarcaron la importancia de fortalecer la integración entre sus provincias. De esta manera, el debate sobre las primarias formó parte de una agenda que incluyó tanto aspectos vinculados con el funcionamiento del sistema político como cuestiones relacionadas con la producción y el futuro económico regional.

Los mandatarios plantearon la necesidad de revisar el esquema electoral, con especial atención al gasto que implica la realización de las primarias y a la frecuencia con la que los habitantes deben participar de distintas instancias de votación. La discusión se proyecta hacia 2027, cuando se celebrarán las próximas elecciones presidenciales.

El respaldo de los tres gobernadores coincide con la iniciativa impulsada por Milei para eliminar las PASO. En ese marco, sus declaraciones reflejaron una posición compartida sobre la conveniencia de discutir cambios en el sistema electoral, aunque también incorporaron otros planteos vinculados con la relación entre la sociedad y la política y con los mecanismos de control del financiamiento partidario.

Frigerio advirtió sobre la distancia entre la sociedad y la política

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, fundamentó su postura al señalar el creciente distanciamiento que, según consideró, existe entre la ciudadanía y la dirigencia política. En ese contexto, cuestionó la posibilidad de que los habitantes de su provincia deban concurrir a votar cinco veces en un mismo año.

"Hay un divorcio creciente, una grieta entre la sociedad y la política y en el caso de una provincia como la nuestra, que haya cinco elecciones en un año es tirar de la cuerda", afirmó.

La declaración puso el foco en la cantidad de convocatorias electorales y en el vínculo entre los ciudadanos y las instituciones políticas. Para Frigerio, la reiteración de elecciones puede profundizar una distancia que describió como creciente, por lo que consideró necesario revisar el esquema vigente.

El mandatario entrerriano también señaló que la discusión no debería limitarse a la eliminación de las primarias. En su planteo, la revisión del sistema debe incluir medidas que refuercen los controles sobre los recursos que financian la actividad política, tanto en el ámbito nacional como en el provincial.

"Todo hay que debatirlo, pero tanto a nivel nacional como provincial hay que incorporar mayores controles al financiamiento de la política", sostuvo.

De esta manera, Frigerio vinculó el debate electoral con la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión del financiamiento político. Su posición combinó el cuestionamiento a la cantidad de elecciones con un llamado a discutir controles que alcancen a los distintos niveles de gobierno.

Pullaro anticipó un cambio en la matriz económica

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó que la economía atraviesa un proceso de transformación y sostuvo que la Región Centro debe ocupar un lugar relevante en las discusiones que se avecinan.

"La economía está cambiando y la Región Centro tiene que tener un rol fundamental en el debate que va a venir", expresó.

Pullaro vinculó ese escenario con las perspectivas de crecimiento de distintas actividades productivas y con la capacidad de generar divisas. En particular, formuló una proyección sobre el papel que podrían desempeñar la energía y la minería en relación con el aporte que actualmente realiza el campo.

"En cuatro años vamos a tener la misma cantidad de divisas producidas por la energía que hoy tenemos producto del campo. Y en seis años vamos a tener la misma cantidad de divisas que hoy produce el campo, por la minería", vaticinó.

La proyección del gobernador santafesino planteó un horizonte en el que la energía y la minería alcanzarían niveles de generación de divisas comparables con los que actualmente aporta el sector agropecuario. Según su estimación, ese proceso se desarrollaría en dos etapas: primero, en un plazo de cuatro años, mediante la energía; y luego, en seis años, a través de la minería.

En ese contexto, Pullaro consideró que la Región Centro debe participar activamente del debate sobre los cambios económicos. Su planteo situó a las tres provincias frente a un escenario de transformación productiva en el que la integración regional podría tener un papel fundamental.

Llaryora y la articulación entre el sector público y el privado

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, puso el acento en las características de la Región Centro como espacio de articulación productiva. El mandatario sostuvo que el bloque conformado por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos representa una referencia de competitividad debido a la vinculación entre los ámbitos público y privado.

Llaryora definió a la región como "una referencia de competitividad por la vinculación de lo público y lo privado", y afirmó que los tres gobiernos comparten "la firme idea de que gobernar es generar trabajo".

La declaración destacó la generación de empleo como un objetivo común de las administraciones provinciales y vinculó ese propósito con la cooperación entre el Estado y los actores privados. En la perspectiva del gobernador cordobés, esa relación constituye uno de los elementos que caracterizan a la Región Centro y sustentan su competitividad.

El planteo también se relacionó con la jornada de desarrollo productivo realizada en Paraná, donde los mandatarios remarcaron la necesidad de fortalecer la integración de sus provincias. Así, la agenda regional combinó la discusión sobre las reglas electorales con una mirada orientada a la producción, la competitividad y el trabajo.