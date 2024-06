los manifestantes incendian autos y hay enfrentamientos con la policía

Los alrededores del Congreso de la Nación se convirtieron en un campo de batalla en el que chocan manifestantes y fuerzas de seguridad, desde minutos antes de las 16 horas de este miércoles 12 de junio. Organizaciones sociales, piqueteras, de izquierda, peronistas, de derechos humanos, asambleas barriales y sindicatos se manifiestan en rechazo a la Ley Bases que se debate en el Senado. El objetivo del ataque es interrumpir la sesión.

Los enfrentamientos más fuertes tienen lugar en el frente del histórico edificio, sobre la Plaza de los Dos Congresos. Al menos dos automóviles prendidos fuego, gases, y proyectiles volaron sostenidamente a lo largo de la tarde. La policía disparó balas de goma, gas pimienta y utiliza los camiones hidrantes para dispersar a los activistas que atacaron el vallado. Durante más de una hora, las esquinas de Callao y Rivadavia, por un lado, y Entre Ríos e Yrigoyen, por otro, fueron un verdadero polvorín.

Durante más de dos horas la violencia reinó en la zona, con distinta intensidad. Cada vez que la situación parecía estar controlada, desde distintas arterías aparecían nuevos atacantes que reavivaban la agitación y los incidentes. Los grupos dispersados retornaban por diferentes accesos al edificio del Congreso, pese a que los efectivos los esperaban con escudos, gases, balas de goma y camiones hidrantes.

Manifestantes incendiaron un móvil de Cadena 3 frente al Congreso

Manifestantes incendiaron el móvil de Cadena 3 en la movilización contra le Ley Bases que desarrolla frente al Congreso de la Nación.

El cronista Orlando Morales relató que se estaba por subir al vehículo cuando lo golpearon. Sin ocupantes adentro, lo dieron vuelta y comenzaron a destruirlo. "Estaba arriba del móvil, dije que lo quería sacar, me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta y lo quemaron", relató.

Tras el episodio, Morales fue asistido por personal del SAME, que constató que se encontraba en buen estado de salud.

"No puede haber gente tan malvada. Hay que hablar, dialogar, pero no de esta forma. No queiro un país así para mis hijos y los hijos de los argentinos, que sea un país libre, que piense lo que piense pero con respeto", dijo emocionado tras lo ocurrido.

Y expresó: "Desde el '92 que estoy en la calle y nunca me pasó esto, me pasó a mí pero le podría haber pasado a cualquiera, es angustiante".

En la manifestación convocada por partidos de izquierda y piqueteros, encapuchados lanzaban piedras y se mantenía una fuerte tensión con la Policía frente a la Plaza de los dos Congresos.