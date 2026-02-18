Los membrillos de Belén a la conquista del Mercado Central de Buenos Aires

En un movimiento estratégico para la economía regional, la producción frutícola de la provincia de Catamarca ha dado un paso fundamental hacia su consolidación nacional. El Mercado Central de Buenos Aires, principal nodo logístico de alimentos de la República Argentina, recibirá en sus naves una partida de membrillos catamarqueños de alta calidad, marcando el inicio de una nueva etapa de comercialización a gran escala para los productores locales.

Este avance se oficializó con la visita del gobernador de la provincia, Raúl Jalil, al Centro de Acopio y Empaque de Colonia del Valle, instalación clave para el procesamiento de la fruta. El mandatario no estuvo solo en esta recorrida, sino que contó con el respaldo técnico y político del ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, subrayando la importancia institucional que el Ejecutivo provincial otorga a la inserción de los productos locales en los canales de distribución más competitivos del país.

De Belén al corazón del país

La logística de este primer despacho tiene como protagonista al departamento Belén, una zona con tradición productora que hoy ve cómo sus frutos superan las fronteras provinciales. En esta fase inicial, se ha concretado el envío de una cifra aproximada de 15.500 kilos de membrillo, lo cual representa el primer eslabón de una cadena de suministros que promete ser mucho más ambiciosa.

El plan estratégico diseñado por las autoridades provinciales no se agota en esta primera entrega. Según se informó durante la supervisión de las tareas de carga:

Se prevé una comercialización total que alcanzará los 25.000 kilos de fruta.

El objetivo central es posicionar la producción frutícola catamarqueña de manera estable en los principales mercados nacionales.

Existe una proyección de sumar a otros departamentos productores a esta misma dinámica, buscando un efecto multiplicador en la economía del interior provincial.

Esta iniciativa busca no solo la venta inmediata, sino la creación de una marca de origen que identifique la calidad del membrillo catamarqueño frente a los consumidores y operadores comerciales del centro del país.

Calidad certificada

Uno de los puntos más destacados por las autoridades durante el despacho es el proceso de agregado de valor y control de calidad. Los membrillos que finalmente llegarán a la góndola para el consumo familiar no salen directamente del campo sin supervisión; por el contrario, han sido acondicionados meticulosamente en el Centro de Acopio y Empaque de Colonia del Valle.

Esta planta no es un galpón de almacenamiento convencional, sino que se trata de una infraestructura de vanguardia:

Es una planta certificada y habilitada específicamente para tareas de exportación y comercialización.

Sus procesos garantizan estrictos estándares de calidad, necesarios para competir en el Mercado Central.

Funciona como el nudo logístico donde la fruta del departamento Belén recibe el tratamiento adecuado para soportar el transporte de larga distancia y mantener sus propiedades organolépticas.

La garantía de que el producto esté apto para la exportación abre, además, una ventana de oportunidad para que, en un futuro cercano, el membrillo de Catamarca no solo llegue a Buenos Aires, sino también a mercados internacionales, aprovechando la infraestructura ya instalada.

La relevancia del evento quedó de manifiesto por la nutrida comitiva de funcionarios y legisladores que acompañaron al gobernador Jalil y al ministro Zeballos. La presencia de representantes de diversas jurisdicciones y poderes del Estado evidencia un consenso sobre la necesidad de potenciar la matriz productiva.

Entre los presentes se destacaron el diputado provincial Juan Carlos Ledesma; el intendente de Huillapima, Omar Soria; y el senador por Capayán, Gonzalo Ormachea. La participación de estas autoridades, junto a otros referentes del área productiva, refuerza la idea de un plan integral que involucra tanto a los departamentos de origen de la fruta como a los nodos logísticos situados en otras zonas de la provincia, como es el caso de Capayán y Colonia del Valle.

Con este envío de 15.500 kilos, Catamarca no solo despacha fruta; despacha el resultado del esfuerzo de sus productores y la eficiencia de su infraestructura industrial, sentando las bases para que el membrillo de Belén sea, de ahora en adelante, un protagonista indiscutido en las mesas de todo el país.