Los movimientos sociales van por más y el Gobierno piensa en unificar los actos del 17 de octubre

Luego de la polémica por el acto en Nueva Chicago, los movimientos sociales redoblan la apuesta: “La movilización por el Día de la Lealtad va a ser muy muy masiva”, desafía uno de los principales referentes de los movimientos sociales alineados con el gobierno a Tn.com.ar.

El oficialismo prepara, por el momento, dos actos para conmemorar la fecha más importante en el calendario peronista: para el 17 de octubre, una ceremonia más “institucional” que encabezaría el presidente Alberto Fernández; y para el 18, una megamovilización co-organizada por la CGT y las organizaciones sociales. Pero en el Ejecutivo no descartan una unificación: se definirá esta semana.

La hasta ahora funcionaria del Ministerio de Desarrollo Productivo pasará a desempeñarse en el equipo de “Wado” de Pedro.

El jueves fue el relanzamiento de la campaña del Frente de Todos. Miles de militantes se concentraron en el estadio de club Nueva Chicago, en la Ciudad de Buenos Aires, en un acto que tuvo a Alberto Fernández como principal orador. Como un gesto de unidad, también se sumó Máximo Kirchner, entre otro dirigentes del cristinismo.

Sin embargo, luego del acto,la Justicia allanó y clausuró el estadio, La fiscal Celsa Ramírez, a cargo de la fiscalía especializada en eventos masivos, investiga si en el plenario multitudinario organizado por los movimientos sociales hubo incumplimiento del aforo establecido por el último decreto presidencial con medidas por el coronavirus.

Miles de militantes colmaron el estadio de Nueva Chicago, en un plenario de las organizaciones sociales y movimientos populares que integran el Frente de Todos (FdT) (Foto: Télam).

La movilización del 18 de octubre fue votada el 22 de septiembre por los 201 delegados congresales que participaron del Comité Central Confederal de la CGT. LA Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a movimientos como la CTEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, y el Frente Darío Santillán, confirmó su participación en esa movilización frente el monumento al Trabajo, ubicado en avenida Paseo Colón al 800, en el Bajo porteño.

“En Nueva Chicago se cumplió con el aforo que nos autorizó Ciudad, 15 mil personas. El 50 % de la capacidad de la cancha. Las imágenes, de canales privados, algunos opositores, corroboran que la denuncia es una maniobra política”, respondieron en los movimientos sociales a la consulta de si, considerando la polémica, habría mayores cuidados en la organización del lunes 18 de octubre.

El Gobierno no descarta la unificación de los dos actos peronistas por el Día de la Lealtad

Por otra parte, el Ejecutivo trabaja en una convocatoria para el domingo 17, en el que el el orador sería el presidente Alberto Fernández. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, ya comenzó a contactar a gobernadores, intendentes, legisladores, sindicalistas, y dirigentes del PJ de todo el país para que se sumen a la convocatoria. Desde el oficialismo aún no confirmaron dónde tendrá lugar el acto, aunque será en un “lugar abierto”.

La CGT y los movimientos sociales habían elegido el lunes para realizar el acto, considerando que el domingo, además de ser el Día de la Lealtad peronista, este año es el día de la madre en la Argentina.

No obstante, hay quienes en el oficialismo consideran que sería mejor unificar las convocatorias y realizar un sólo acto oficialista. Luego de la crisis interna que sacudió al Ejecutivo nacional luego de la dura derrota de las PASO, el oficialismo intenta en campaña dar señales de “unidad”: en este sentido, creen algunos sectores del Frente de Todos, dos actos separados podrían dar “una lectura errónea”.

No hay postura unificada, aunque los movimientos sociales no descartan, de ser convocados, sumarse a la convocatoria del 17 e incluso aceptar la unificación de los actos. Desde la CGT habían anticipado que la fecha del 18 no se movería luego de la votación interna que resolvió la movilización. Esta semana, en cualquier caso, el Gobierno deberá ultimar los detalles de su convocatoria.