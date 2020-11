Lousteau cuestionó la posición del Gobierno ante los disturbios: Se hizo todo mal

El senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau cuestionó este jueves al Gobierno nacional por su posición ante los disturbios que se generaron por la tarde en el velatorio de Diego Maradona, que se realizó en la Casa Rosada. En esa dirección, sostuvo que, además de “hacer todo mal”, el oficialismo “le echa la culpa a una familia que está en shock”.

Al participar del programa Ya Somos Grandes (YSG), en TN, el dirigente radical señaló que “cuando hay un jefe de Estado” involucrado en un operativo de seguridad, “se trabaja por anillos y el que está más cercano” al mandatario en cuestión “siempre lo cuida la Policía Federal”.

De esta manera, el referente de la UCR defendió el accionar de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires en los preparativos para contener a la gente que asistió al la ceremonia para darle el último adiós al ídolo. En medio de los cruces entre funcionarios porteños y nacionales por los incidentes, Lousteau remarcó que en este tipo de situaciones “se requiere una coordinación”.

ardan mucho o que no cicatrizan y que requieren de paz y silencio. Hicimos todo lo contrario y encima tenemos el tupé de echarle la culpa a una familia que está en shock y que no creo que haya decidido usar la Casa Rosada, se la ofrecieron. No son responsables de la organización, está claro de quién es la responsabilidad”, consideró el senador.

Puntualmente, los disturbios comenzaron pasadas las 14 de este jueves, a partir del intento de algunos fanáticos de ingresar por la fuerza al lugar donde se encontraba el féretro de Maradona, razón por la cual se decidió retirar el ataúd del salón donde se realizaba el velatorio y se cortó el ingreso al público a la sede gubernamental.

“Si se hubiera hecho un recorrido desde la Casa Rosada, pero sin que nadie pudiera entrar, hasta el cementerio de Bella Vista con un auto que fuera despacio y donde cada uno de nosotros nos hubiéramos podido despedir, hubiera sido todo más organizado. Pero no, se pretendió otra cosa y en el medio de esa cosa que sale mal, en lugar de trabajar con el otro y arreglarlo, que es lo que debería haber pasado, lo primero que le sale al Gobierno es acusar al otro lado”, criticó el líder de Evolución.

Para el dirigente opositor, además, “en esta conmoción mundial, que trasciende a la Argentina, hubo un intento de sacar rédito político” que estuvo “muy mal estructurado y organizado”, por lo que “hoy se vio la mejor y la peor cara” de lo que genera el fallecido astro del fútbol.

“Los aciertos de Maradona fueron colectivos, fueron para todos, y sus errores los pagó él mismo o su círculo íntimo. Para mía, el saldo a favor de Maradona es amplísimo, pero sí creo que tenía contradicciones y hoy vimos las dos cosas: el fervor, la pasión y la generosidad de la gente para, en el medio de una pandemia, ir a celebrar su devoción por Maradona y, por el otro lado, la mezquindad, gente tratando de aprovecharse de eso, algunos que se saltaron las reglas y violencia”, analizó.

Por último, Lousteau opinó que el 10 “siempre se mostró luchando por los débiles” y que por esa razón cree que “fue utilizado políticamente” en diferentes ocasiones: “Muchas veces, el que simbólicamente se enfrenta al poderoso, es en realidad el poderoso, por ejemplo Fidel Castro o Maduro. Simbólicamente, uno piensa estar en el lugar del más débil, pero no ve lo que ocurre adentro”, remarcó.