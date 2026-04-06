Acuerdo salarial en Catamarca: tres municipios sellan una suba del 15%

En una instancia clave para la administración pública local, los municipios de Saujil, Pomán y Mutquín arribaron a un acuerdo de incremento salarial del 15% destinado a los trabajadores municipales de las tres jurisdicciones del departamento. La decisión se consolidó como resultado de una mesa de negociación salarial que reunió a autoridades políticas y representantes gremiales en un contexto económico marcado por restricciones y demandas crecientes.

El entendimiento fue alcanzado por los intendentes Francisco Gordillo (Pomán), Enzo Carrizo (Saujil) y Carlos Luna (Mutquín), junto a los secretarios gremiales Ricardo Arévalo (ATE) y Claudia Espeche (UPCN). La presencia de estos actores permitió estructurar una negociación que integró tanto las posibilidades financieras de los municipios como las necesidades de los trabajadores.

Detalles del incremento: tramos y cronograma

El acuerdo establece una mejora salarial total del 15%, que será aplicada de manera escalonada en dos etapas consecutivas. Este esquema busca equilibrar el impacto presupuestario con la urgencia de recomposición salarial.

Puntos clave del incremento:

10% de aumento a abonarse en el mes de abril .

a abonarse en el mes de . 5% restante a implementarse en el mes de mayo.

Este diseño en tramos permite a las administraciones municipales distribuir el esfuerzo financiero sin comprometer la sostenibilidad de sus cuentas, al tiempo que ofrece una respuesta concreta a los trabajadores.

Participación provincial y respaldo institucional

La reunión contó con la participación del gobernador Raúl Jalil, quien estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria. La presencia del Ejecutivo provincial no solo otorgó respaldo institucional al acuerdo, sino que también subrayó la articulación entre niveles de gobierno.

Durante el encuentro, el mandatario provincial destacó el valor del diálogo como herramienta fundamental para alcanzar consensos, especialmente en un contexto económico complejo. En ese sentido, remarcó el acompañamiento del Gobierno provincial a los municipios, enfatizando la necesidad de sostener el equilibrio financiero sin desatender las demandas salariales.

Contexto económico y necesidad de consenso

El acuerdo alcanzado no se presenta como un hecho aislado, sino que se inscribe dentro de una serie de negociaciones que buscan dar respuesta a los trabajadores municipales en un escenario desafiante. Las restricciones presupuestarias y la presión sobre las finanzas locales obligan a los municipios a adoptar estrategias que combinen responsabilidad fiscal con sensibilidad social.

En este marco, la negociación refleja una dinámica de concertación donde confluyen intereses diversos:

La necesidad de los trabajadores de recuperar poder adquisitivo .

. La obligación de los municipios de garantizar la prestación de servicios .

. El rol del Gobierno provincial en acompañar y sostener el equilibrio financiero.

La convergencia de estos factores explica la importancia del acuerdo, que se convierte en una herramienta para preservar la estabilidad institucional y evitar conflictos en la administración pública local.

Una señal de gobernabilidad en tiempos complejos

Más allá de los números, el entendimiento entre los municipios de Saujil, Pomán y Mutquín, los gremios y el Gobierno provincial representa una señal de gobernabilidad y coordinación política. La posibilidad de alcanzar consensos en un contexto adverso refuerza la idea de que el diálogo sigue siendo un mecanismo central para la gestión pública.

El incremento del 15%, distribuido en dos tramos, no solo impacta en los salarios de los trabajadores municipales, sino que también refleja un equilibrio delicado entre recursos disponibles y demandas sociales. En ese punto, la participación de todos los actores involucrados resulta determinante para sostener acuerdos que, como este, buscan dar previsibilidad en medio de la incertidumbre económica.