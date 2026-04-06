Fuerte repudio opositor por la restricción a periodistas en la Casa Rosada

Los diputados nacionales de Unión por la Patria que integran la Comisión de Libertad de Expresión presentaron hoy un proyecto de resolución en el que expresaron un enérgico repudio a la decisión del Poder Ejecutivo de retirar la acreditación a periodistas que se desempeñaban en la Casa Rosada.

La medida oficial se produjo en un contexto marcado por la denuncia de una supuesta "red de desinformación" financiada por Rusia, que —según se indicó— tendría como objetivo desacreditar a miembros del Gobierno y a sus políticas públicas, además de difundir noticias falsas. Frente a este escenario, la reacción del principal bloque opositor no se hizo esperar.

Bajo el título "La Censura Avanza", el proyecto plantea la necesidad de revertir de manera inmediata la restricción impuesta a la prensa, y solicita explícitamente "la inmediata revocación de la medida y el libre acceso" de los periodistas a las instalaciones de la Casa de Gobierno.

El argumento opositor: riesgo para la democracia

En el texto y en las declaraciones públicas, los legisladores advierten que la decisión del Ejecutivo representa un retroceso institucional en materia de libertades públicas. En particular, subrayan que limitar el acceso de periodistas a fuentes oficiales afecta directamente el funcionamiento de una democracia plena.

La diputada Sabrina Selva fue una de las voces más contundentes al respecto. A través de su cuenta en la red social X, expresó:

"Frente a este avasallamiento a la libertad de expresión, diputados y diputadas de Unión por la Patria que integramos la Comisión de Libertad de Expresión, presentamos un proyecto repudiando al gobierno que no bastándole con agredir periodistas, ahora decide silenciar voces en plena democracia".

Selva, cercana a Sergio Massa, profundizó su postura al señalar que la esencia de una democracia constitucional radica en la coexistencia de voces diversas. En ese sentido, remarcó que:

El disenso debe ser garantizado.

debe ser garantizado. La crítica al poder es un componente legítimo.

es un componente legítimo. La pluralidad de voces no solo debe tolerarse, sino también promoverse activamente.

La centralidad del periodismo independiente

Uno de los ejes más relevantes del proyecto es la defensa del rol del periodismo en el sistema democrático. Según expresó Selva, la existencia de un ecosistema informativo plural constituye una condición indispensable para evitar distorsiones en el discurso público.

En su argumentación, la diputada enfatizó que:

Un periodismo independiente y diverso permite equilibrar el poder político.

permite equilibrar el poder político. El acceso efectivo a las fuentes oficiales es clave para la transparencia.

es clave para la transparencia. La restricción informativa puede derivar en prácticas autorreferenciales o propagandísticas.

Estas definiciones se inscriben en una preocupación más amplia del bloque opositor: la posibilidad de que decisiones administrativas terminen impactando en la calidad del debate público y en el derecho de la ciudadanía a estar informada.