Luego de 10 horas, liberaron al diputado argentino retenido en Bolivia

El diputado del Frente de Todos Federico Fagioli, quien permaneció detenido "ilegalmente" en Bolivia durante más de 10 horas, fue liberado gracias a la intermediación de autoridades diplomáticas y de representantes de la ONU y de la OEA.



Así lo informó su par Leonardo Grosso, quien integra ?junto a Fagioli- la comitiva que viajó anoche a ese país para participar como veedores internacionales de las elecciones que se desarrollan el domingo.

#URGENTE



Esto está pasando ahora. No nos dejan ingresar a Bolivia. Acusan al diputado Fagioli de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Esto es una afronta a nuestro país. pic.twitter.com/48d3klnUZn ? Paula Penacca (@PaulaPenacca) October 17, 2020





“Fuimos invitados por el Senado de Bolivia y estábamos autorizados a viajar. Tenemos además la autorización del Tribunal Superior Electoral de Bolivia para ser veedores en las elecciones y no hubo problemas para entrar al Aeropuerto Internacional de Cochabamba, donde nos recibió Migraciones. Luego, hicimos un vuelo interno desde ahí hacia La Paz”, explicó Grosso en diálogo con esta agencia.

“Al llegar a La Paz nos frenaron en Migraciones, detuvieron a Fagioli y a nosotros nos demoraron, planteando que no iban a admitir el ingreso de Fagioli a quien acusaron de haber cometidos delitos de lesa humanidad, una locura”, indicó el diputado.



Grosso continuó: “En ese momento nos rodearon los policías, nos dijeron que se lo llevaban a un cuarto a Fagioli para interrogarlo y lo acompañamos pese a que no querían que lo siga nadie”.



“En ese momento nos damos cuenta de que lo estaban conduciendo afuera del aeropuerto donde había una camioneta roja con vidrios negros y las puertas abiertas esperándolo. Un vehículo que no tenía ningún tipo de identificación”, agregó.

Simplemente condenable por donde se le mire, por oponerse a la detención del diputado argentino Fagioli que venía de observador electoral a #Bolivia, uno de los diplomáticos ha sido golpeado por la policía en el aeropuerto en el Alto. Brutal. pic.twitter.com/A0Svl6gg2n ? Alina Duarte (@AlinaDuarte_) October 17, 2020





El legislador contó: “Entonces les dijimos que si no se identificaban no lo íbamos a dejar irse y uno de los agregados diplomáticos nuestros se ofreció a acompañarlo pero en ese momento empezaron a los golpes, empujaron al agregado, Federico se cayó, nos tiraron al piso y ahí empezamos a filmar”.



“Cuando vieron que los estábamos filmando empezaron a parar. La Cancillería Argentina hizo gestiones desde la embajada con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, con la OEA, con el gobierno de Bolivia y el resultado final después de este maltrato fue que lo liberaron alrededor de las 3 y pico de la mañana. Ahora estamos en un hotel todos juntos pero la situación sigue siendo muy precaria”, añadió.



Durante la madrugada el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos exigió a la "dictadura de Jeanine Añez la inmediata liberación" de Fagioli en un comunicado donde el bloque explicó que "una delegación de legisladoras y legisladores argentinos fue invitada por la Presidenta del Senado de Bolivia, Eva Copa, para participar como veedores en las elecciones del domingo".