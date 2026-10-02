Luis Caputo anunció la aprobación de un nuevo RIGI por US$12.500 millones en Vaca Muerta

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la aprobación de un nuevo RIGI para una inversión por US$12.500 millones. Desde París, donde se desarrolla la Argentina Week, el funcionario explicó que el comité evaluador del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones avaló la propuesta de las petroleras Pluspetrol y GyP (Gas y Petróleo del Neuquén) para desarrollar en Vaca Muerta el bloque Bajo del Choique-La invernada.

La inversión, prevista a lo largo de 25 años, permitirá acelerar el desarrollo de este yacimiento, donde las firmas buscarán alcanzar un nivel de producción superior a los 100.000 barriles diarios mediante la construcción de 4 plantas de procesamiento, ductos de evacuación y perforación de más de 620 pozos horizontales.

"El RIGI constituye una herramienta fundamental para darle previsibilidad de largo plazo a las inversiones que, como las requeridas en plays no convencionales, resultan intensivas en capital y necesitan reglas claras y estables en el tiempo. Este régimen permite acelerar desarrollos, asimilando las condiciones económicas a las de otros países, incrementando la resiliencia y competitividad de Vaca Muerta en el escenario internacional. Es positivo que Argentina haya avanzado en un marco que fortalezca la seguridad jurídica y genere mejores condiciones para transformar el potencial de sus recursos en inversión, producción, empleo y exportaciones sostenidas en el tiempo", señaló Julián Escuder, country manager de Pluspetrol Argentina.

El proyecto aprobado abarca la construcción de 4 plantas de producción en distintas zonas del yacimiento. Estos activos acompañarán el ambicioso plan de Pluspetrol que, con la utilización de 3 equipos de perforación dedicados, perforará 41 pozos promedio por año, alcanzando niveles de más de 100.000 bbl/día.

Desde Pluspetrol indicaron el proyecto generará más de 2350 puestos de empleo directos y se estima que el doble de puestos indirectos, es decir, alrededor de 4640 adicionales. También proyectaron promedoi de 200 proveedores directos y 900 contrataciones indirectas, que a partir de 2028 ese número podrían aumentar un 10% más porque ingresarán más rigs de perforación.

La empresa además estimó que se prevé una exportación total de 794 millones de barriles equivalentes de producción de crudo y gas, lo que implicaría la posibilidad de exportar US$2200 millones por año.