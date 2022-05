Luis Juez embroncado sobre la fiesta en Olivos "El maricón de Alberto lo quiso arreglar con plata"

El senador de Juntos por el Cambio por Córdoba, Luis Juez, pronunció este viernes una polémica frase dirigida al presidente Alberto Fernández, luego de que se conociera que la Justicia aceptó su ofrecimiento de 1,6 millones de pesos para evitar el juicio por la fiesta en la Quinta de Olivos en plena cuarentena.

"El pueblo no se tiene que olvidar que mientras se nos morían nuestros amigos, este tipo estaba de joda y cuando lo descubrieron, le echó la culpa a la mujer. Cuando insistieron, dijo que no había sucedido y cuando volvieron a insistir. El maricón lo quiso arreglar con plata", resaltó Juez, al hacer referencia al cierre de la causa.

El senador nacional se refirió de esta forma al acuerdo que el jefe de Estado alcanzó con la Justicia para donar a hospitales 1,6 millones de pesos. Lo mismo acordó la primera dama, Fabiola Yañez, por 1,4 millones de pesos, ambos imputados por violar la cuarentena a causa de una fiesta en julio de 2020 en plena pandemia en la residencia oficial.

En otro orden, el legislador nacional criticó el funcionamiento del Congreso y apuntó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por no llamar a sesionar.

"¿Vale la pena que asumamos responsabilidades por los que no lo hacen? ¿Qué puedo hacer si Cristina no llama a sesionar?", advirtió el cordobés, en dialogó con Jonatan Viale en Radio Rivadavia. En ese sentido, expresó: "Yo pedí que me acompañen a denunciar a Cristina y me dejaron todos solo".

Al ser consultado sobre si los políticos deberían bajar sus gastos, Juez señaló que "la gente no necesita gestos individuales". "A mí no me banca ninguna estructura económica. No pretendo ser ejemplo de nadie, pero deberíamos realizar una actitud colectiva", resaltó el dirigente de Juntos por el Cambio.