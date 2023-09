Macri ahora dice que se equivocó con Ganancias: "Es un impuesto justo"

El expresidente Mauricio Macri consideró este miércoles en la ciudad de Córdoba que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, "va a estar en el balotaje".



"Si volvemos al poder vamos a poder llevar a cabo el cambio con la fuerza de gobernabilidad que no tuvimos en 2015", sostuvo Macri en declaraciones al canal 12 de Córdoba.



El expresidente justificó que JxC "va a estar en el balotaje" al sostener que "en los últimos 15 días va a haber una reflexión profunda de cuál es el espacio humano y del equipo con capacidades que puede realizar el sueño de ese cambio, que es Patricia: estamos en el momento que soñamos para hacerlo".



Al ser consultado sobre algunos cuestionamientos por su ausencia en las campañas de apoyo a Bullrich, dijo que si bien durante un tiempo estuvo de viaje, está "comprometido y trabajando repartiendo boletas y propuestas de Patricia, porque es la líder y la presidenta que necesita Argentina", y adjudicó esos cuestionamientos a "opiniones maliciosas".



Macri, actual presidente ejecutivo de la Fundación de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), se encuentra en Córdoba desde el martes en el marco de la campaña para las elecciones presidenciales del 22 de octubre promoviendo la fórmula de Bullrich-Luis Petri.



En otro tramo de la entrevista aclaró que no tiene ningún acuerdo político electoral con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. Al referirse a lo que propone ese espacio dijo que "el cambio hay que hacerlo realidad y para eso hay que tener una caja de herramientas, no alcanza una motosierra".



Por otra parte calificó como "triste, irresponsable y perverso" la aprobación del proyecto sobre la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la clase trabajadora que tuvo sanción en la Cámara de Diputados, al cuestionar que "creen que se puede gastar sin límites", cuando en realidad "nos estamos empobreciendo cada vez más".



Sobre ese tema "me equivoqué" dijo a referirse a la promesa de eliminarlo durante su gestión, al explicar que cuando se hizo la reforma impositiva le mostraron que ese impuesto "es más justo que cualquier otro. Hay que ir por un sistema impositivo sano que genere empleo".



En sus declaraciones también atacó a ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, al considerarlo como "un personaje de (el actor y comediante Diego) Capusotto" que "dice que va a ser el que arregle la inflación y nos está llevando a la hiperinflación, regalando plata como nunca a todo el mundo y que Argentina no tiene".



"Sergio Massa es una persona que no tiene ninguna responsabilidad. Lo único que le importa es ver cómo avanza un casillero más, aunque eso nos lleve al infierno a todos", aseveró Macri.