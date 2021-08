Macri habló sobre la foto de Olivos: "Terminó por destruir toda autoridad moral del Presidente"

El expresidente, Mauricio Macri, reapareció tras en una entrevista televisiva tras su viaje a Europa y se refirió a la foto de Olivos. “Esa foto terminó por destruir toda autoridad moral del Presidente”, lanzó dijo que Alberto Fernández “tocó fondo”.

“Esa foto nos da la sensación que el Presidente tocó fondo”, reforzó y recalcó que el primer mandatario no pidió disculpas¨, pese a que Alberto Fernández ya se refirió dos veces al tema. “No se lo escuchó pedir perdón, no pudo pedir perdón”, completó.

El expresidente también recordó el caso de Solange, la chiquita que estaba muriendo y que su padre no pudo llegar a despedirla por las restricciones en las provincias, y analizó: “Me imagino cómo debe estar ese padre cuando ve la foto (del festejo en Olivos)”.

“La Argentina tenía un rumbo, sin dudas no estuvimos a la altura, pero había otra cultura de poder con una sana voluntad de querer rendir cuentas. Sin verdad no hay confianza”, lanzó el expresidente en declaraciones a TN sobre su gobierno.

En esa línea continuó: “asumo mis equivocaciones, pero la Argentina tenía un rumbo, por algo vinieron todos los líderes del mundo diciendo sigan por ese camino”. “Hoy ocho de cada diez jóvenes se quieren ir del país. Este país por culpa de este Gobierno expulsa a los jóvenes, a las empresas, a los que quieren invertir en el país”, completo.

Ante la pregunta cómo se hace por volver a crecer luego de diez años sin hacerlo, Macri respondió que “volvemos a crecer con ideas claras y con convicción. O cambiamos o no tenemos futuro. El status quo es una máquina de generar pobreza, la argentina está trabada por poderes mafiosos que no quieren abrirse al mundo”.

“La deuda es hija de déficit”, explicó para combatir el argumento de campaña del Frente de Todos. Y hablo directamente de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al decir que “ella tomó mucha más deuda de lo que yo tomé y ella recibió su gobierno con superávit”. En esa línea lanzó: “en su primer año, Alberto (Fernández) tomó más deuda que en nuestro gobierno”.

Sobre a grieta dentro de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri dijo que su tarea es contener a todos. “Mi única prioridad es la unidad de Juntos por el Cambio. Hoy está consolidada la unidad”, definió. En cuanto al cierre de listas se mostró molesto porque el espacio en Provincia se llamó Juntos. “Fue un acto de independencia absoluta y no sé porque”, reforzó. Además, admitió que no eran necesarias las peleas públicas.

“Traté de evitar las internas, no es el momento, hay mucha angustia y en Juntos por el Cambio somos responsables de mantener la esperanza”. En ese sentido pidió que “nadie descalifique al otro durante la campaña” pero mostró su favoritismo por María Eugenia Vidal y Diego Santilli.

Por último, respondió a quienes dentro de su espacio piden que se jubile. “No tengo edad para jubilarme, tengo una pasión por mi país que no se va a apagar. No me voy a ir de este mundo sin ver a la Argentina progresando”, cerró.