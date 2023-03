Macri lanzó otro duro mensaje a la interna de Juntos: "No se puede dialogar con el peronismo"

A partir de su decisión de no volver a presentarse como candidato en estas elecciones, Mauricio Macri brindó una serie de definiciones que comienzan a tener impacto en la interna que atraviesa al PRO entre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del partido, Patricia Bullrich.

Durante una entrevista el lunes a Desde El Llano (TN), dio detalles sobre cómo jugará en la disputa partidaria y aseguró: “Si hay un candidato de Juntos por el Cambio que garantice más un cambio, voy a aconsejar a los votantes”.

“Mi vínculo con los argentinos me obliga a decirles lo que veo bien y lo que veo mal. Lo que voy a hacer es ayudar a nuestros dirigentes a traer la mejor propuesta posible, pero si hay cosas que no me gustan las voy a plantear”, añadió. En la misma línea, en un reportaje al diario Clarín, se diferenció de la idea de Rodríguez Larreta de ampliar la coalición opositora hacia sectores del peronismo para poder gobernar en caso de un triunfo electoral.

“Está claro que no pienso lo mismo. No pienso lo mismo porque hoy ya es difícil encontrar cuál es el peronismo sin el kirchnerismo. No hay una vocación de dialogar, nunca la han tenido, ellos te llevan por delante, te tratan de sacar de la cancha y no creen que esta discusión se hace dentro de la Constitución”, explicó Macri.

“La Argentina está en caída libre, hay tres dígitos de inflación, una situación explosiva en el Banco Central, sin energía. Cuando asumamos el Gobierno no tenemos meses, tenemos días para poner en marcha una cantidad de reformas que restablezcan la confianza, que es un elemento esencial de la sociedad y que se perdió”, argumentó.

No es la primera vez que el expresidente hace públicas las diferencias con el Jefe de Gobierno porteño y, en paralelo, muestra más afinidad con su exministra de Seguridad.

En ese marco, horas después de anunciar que no competirá como candidato, expresó durante una entrevista en Radio Mitre que “es tiempo de coraje, no de moderación”.

Macri manifestó que “los argentinos ven claro dónde hay que ir” y que hace falta “coraje”, en vista a un eventual próximo gobierno de Juntos por el Cambio: “Es tiempo de coraje, es lo que manda, ya anunciaron los malos, como Pablo Moyano, que vuelven con las piedras, no puede haber miedo”.

Por otra parte, el socio fundador de Juntos por el Cambio se pronunció sobre el armado político-electoral de la Ciudad de Buenos Aires reiterando su preferencia por su primo, Jorge Macri, en detrimento de los postulantes impulsados por el actual alcalde: Fernán Quiros y Soledad Acuña.