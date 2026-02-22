Maestras de apoyo: OSEP y Educación firman un convenio clave

En un paso decisivo hacia la modernización administrativa y la mejora de los servicios esenciales, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y el Ministerio de Educación formalizaron este viernes un convenio marco de vital importancia. El acuerdo tiene como objetivo principal regular y perfeccionar el procedimiento de las Maestras de Apoyo Escolar (MAE), una prestación de carácter fundamental para el desarrollo académico e integrador de niños, niñas y adolescentes que cursan los niveles primario y secundario en los establecimientos educativos de toda la provincia.

La rúbrica del documento contó con la presencia de las máximas autoridades de las áreas involucradas: la ministra de Salud, Johana Carrizo; el ministro de Educación, Nicolás Rosales Matienzo; y el director de OSEP, Leopoldo Marchetti. Esta articulación institucional no solo busca subsanar deficiencias burocráticas, sino también consolidar un sistema que hoy sostiene el aprendizaje de cientos de alumnos catamarqueños a través de la labor de más de 500 docentes especializados.

Un nuevo circuito administrativo para mayor transparencia

El convenio introduce cambios sustanciales en la forma en que los afiliados acceden a la cobertura. A partir de la implementación de este esquema, el inicio del expediente para solicitar el servicio de MAE deberá realizarse directamente en el Ministerio de Educación. Esta decisión desplaza la validación técnica al ámbito correspondiente, permitiendo que sea el organismo educativo quien intervenga de manera directa en los siguientes aspectos:

Evaluación pedagógica: Un análisis profundo de las necesidades de cada estudiante realizado por especialistas.

Carga horaria: Determinación precisa del tiempo de apoyo requerido para evitar excesos o faltantes.

Determinación precisa del tiempo de apoyo requerido para evitar excesos o faltantes. Organización de las prestaciones: Un ordenamiento integral que asegura la coherencia del servicio en el aula.

Este traspaso de funciones permite contar con información mucho más clara, fundamentada y, sobre todo, transparente. Al centralizar los aspectos técnicos en Educación, se reducen las superposiciones de horarios y se eliminan los conflictos recurrentes que solían producirse entre las maestras de apoyo, las familias de los estudiantes y la propia obra social. La previsibilidad se convierte, de este modo, en el eje central de la nueva gestión.

Eficiencia operativa y optimización de recursos en OSEP

Para la Obra Social de los Empleados Públicos, los beneficios de este acuerdo son tangibles en términos de gestión de recursos y celeridad. El convenio aporta certeza al sistema, disminuyendo los tiempos administrativos que anteriormente solían ser un obstáculo para el inicio temprano de los apoyos escolares. Al reducir los riesgos de errores en la carga y evitar situaciones que representen contratiempos para los grupos familiares, OSEP fortalece su vínculo con el afiliado.

Asimismo, la medida permite una optimización del uso de los recursos humanos dentro de la obra social. Al delegar la validación de los aspectos estrictamente pedagógicos en manos del Ministerio de Educación —el organismo con la competencia técnica para tal fin—, el personal de OSEP podrá enfocarse en tareas estratégicas de la institución, mejorando la eficiencia de la atención. Cabe destacar que, a pesar de estos cambios operativos, OSEP continuará garantizando la cobertura del 100% de la prestación, manteniendo firme su compromiso con la salud y el bienestar educativo de sus beneficiarios.

Acompañamiento y monitoreo continuo

La implementación de este nuevo marco normativo no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una mesa de trabajo conjunta establecida entre ambos organismos. Este espacio de articulación continuará funcionando de manera permanente con el propósito de acompañar, monitorear y mejorar el desarrollo del servicio de forma dinámica a lo largo del ciclo lectivo.

A través de esta mesa, OSEP y Educación buscan asegurar un acceso más ordenado y equitativo a esta prestación clave. El fortalecimiento de la cobertura de MAE impacta directamente en la calidad de vida de los niños y adolescentes afiliados, quienes ahora contarán con un sistema de acompañamiento escolar más robusto y menos propenso a las fricciones administrativas que marcaban el esquema anterior.