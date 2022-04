Magistratura: denunciaron que Martín Doñate no puede asumir porque no tiene 8 años como abogado Fargosi, que fue miembro del órgano que elige y sanciona a los jueces, señaló que Doñate se recibió en el año 2015 en la Universidad Siglo XXI y que por lo tanto todavía no transcurrió el lapso de antigüedad que exige la legislación.