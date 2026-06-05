Mahiques afirmó que Milei no está obligado a firmar el nombramiento de Michelli

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se refirió a la situación generada tras la aprobación del pliego de María Verónica Michelli para ocupar un cargo en el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, y anticipó que el presidente Javier Milei no se encuentra obligado a firmar el decreto correspondiente para concretar su nombramiento.

Las declaraciones del funcionario se produjeron luego de que el Senado aprobara el pliego de la magistrada, cuya designación había sido objeto de intentos de retiro por parte del Poder Ejecutivo. En ese contexto, Mahiques explicó que la aprobación legislativa constituye una habilitación para el Presidente, pero no una obligación de avanzar inmediatamente con la firma del decreto.

"Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó", expresó el ministro al referirse a la situación del nombramiento.

La posición del Gobierno sobre el pliego de Michelli

El caso adquirió relevancia luego de que el Poder Ejecutivo intentara retirar el pliego de Michelli. Según se indicó, esa decisión encontró resistencia de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

Ante las repercusiones generadas por el episodio, Mahiques pidió evitar hablar de un "escándalo" y defendió la facultad constitucional que poseen los presidentes para retirar postulaciones judiciales.

El funcionario sostuvo que la práctica no constituye una situación excepcional y afirmó que distintos mandatarios recurrieron a la misma herramienta desde el retorno de la democracia.

"Todos los Presidentes desde el inicio de la democracia retiraron pliegos", manifestó al justificar la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo. Asimismo, insistió en que se trata de una atribución prevista constitucionalmente y remarcó que el Presidente mantiene la potestad de decidir respecto de los candidatos propuestos.

El rol del Ejecutivo en la selección de candidatos

Durante sus declaraciones, Mahiques reconoció que Michelli formó parte de las ternas elevadas para cubrir cargos judiciales. Sin embargo, aclaró que ello no implica una obligación para el Poder Ejecutivo de avanzar con todas las propuestas.

Según explicó, el mandatario conserva la facultad de aceptar o rechazar las opciones incluidas dentro de los mecanismos de selección.

En ese marco, volvió a remarcar que la aprobación legislativa de un pliego no elimina las atribuciones que conserva el Presidente en relación con el nombramiento final. El funcionario también salió al cruce de las versiones que vincularon el intento de retiro del pliego con la relación familiar de Michelli con un periodista del diario La Nación al que sectores del oficialismo consideran opositor.

Sobre ese punto, fue categórico al afirmar: "En ningún momento se dijo cuál es el motivo".

La referencia al caso de Ignacio Mahiques

Durante la entrevista, el ministro recordó una situación ocurrida durante la gestión presidencial de Alberto Fernández, vinculada a su hermano, Ignacio Mahiques. Según explicó, el fiscal tenía acuerdo de comisión y había participado de la audiencia correspondiente en el Senado para ser propuesto como juez federal de Mercedes.

Sin embargo, señaló que el entonces presidente decidió retirar su pliego antes de que el proceso concluyera.

Al referirse a ese antecedente, expresó:

Ignacio Mahiques tenía acuerdo de comisión.

Había participado de la audiencia en el Senado.

Estaba propuesto para el cargo de juez federal de Mercedes.

El presidente Alberto Fernández retiró el pliego.

"Tenía el acuerdo de la comisión, la audiencia en el Senado para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego y no hubo ninguna tapa de diario ni manifestaciones ni nada", sostuvo.

Vacancias y funcionamiento del sistema judicial

Más allá de la controversia generada en torno al caso Michelli, Mahiques destacó la importancia institucional de la reciente aprobación de pliegos judiciales por parte del Senado.

Según indicó, la incorporación de nuevos magistrados, fiscales y defensores constituye una respuesta a una situación que definió como una deuda pendiente con el sistema judicial. En ese sentido, señaló que actualmente existe una vacancia del 37% dentro del Poder Judicial, situación que, según afirmó, generó una "crisis institucional nunca antes vista".

El funcionario consideró que la aprobación de los 74 pliegos representa un paso importante para comenzar a revertir ese escenario y fortalecer el funcionamiento de la Justicia.

La aprobación de 74 pliegos y los objetivos de gestión

Mahiques sostuvo que la cobertura de vacantes judiciales forma parte de los objetivos que la actual administración se fijó al asumir sus funciones.

En sus declaraciones radiales destacó especialmente el impacto institucional de las designaciones aprobadas y señaló que la ciudadanía se verá beneficiada por la incorporación de nuevos funcionarios judiciales. Entre los aspectos resaltados por el ministro se encuentran:

La aprobación de 74 pliegos judiciales.

La incorporación de jueces, fiscales y defensores.

La reducción de vacantes en el Poder Judicial.

El fortalecimiento del servicio de justicia.

El cumplimiento de los objetivos planteados por la gestión.

"El día de ayer fue un día importante para la ciudadanía, la justicia y la institucionalidad porque van a tener jueces, fiscales y defensores por los acuerdos que salieron ayer", afirmó.

De esta manera, el ministro de Justicia defendió la actuación del Poder Ejecutivo respecto del pliego de María Verónica Michelli, ratificó que el Presidente conserva la facultad de decidir sobre la firma del decreto correspondiente y puso el foco en la necesidad de avanzar en la cobertura de vacantes para fortalecer el funcionamiento del sistema judicial.