Malena Galmarini se metió en la interna del Frente de Todos y acusó a la Casa Rosada de operar contra Massa

Luego de que trascendiera el malestar entre Sergio Massa y Alberto Fernández, Malena Galmarini se refirió a los mensajes en off the record por parte del Presidente sobre supuestas medidas económicas que se habrían filtrado desde su círculo de funcionarios más estrecho.

“Las operaciones políticas nunca gustan, los off nunca gustan; y cuando vos sabés de dónde vienen, uno tiene derecho a enojarse”, expresó la titular de AYSA en diálogo con Radio La Red y aseguró que las críticas “vienen desde la Casa Rosada” en diálogo con Radio La Red.

Galmarini blanqueó en on lo que había trascendido en las últimas horas: el enojo del titular del Palacio de Hacienda con Alberto Fernández por las críticas que recibe desde hace semanas por la gestión de la economía.

El enfrentamiento surge a partir de la difusión del índice de inflación de febrero, que se ubicó en 6,6% y estuvo lejos de las proyecciones iniciales. Según la percepción de Massa, hubo un ensañamiento desde los medios de comunicación fogoneado por el Gobierno.

“No tengo alma de vigilante, así que cada uno sabrá qué hizo. Además entiendo que Sergio se los dijo también porque no es especulador, no es ese ventajero que quisieron hacer creer. Va, se sienta y te dice las cosas”, agregó la esposa de Massa.

Sin embargo, la funcionaria sostuvo que Massa “tiene respeto por Alberto y Cristina” y pidió “trabajar para que el equipo salga adelante”. “Sergio nunca deja de tener diálogo con nadie. La unidad es lo único que nos hará ganar la elección”, afirmó.

Hasta el momento, no hubo pronunciamientos oficiales desde la Casa Rosada; solo intentos de minimizar la disputa política que agudiza la interna del Frente de Todos.

De todas formas, en busca de aminorar la tensión, Massa acompañó al Presidente este martes en un acto en Mendoza.

La posibilidad de que Massa sea candidato a presidente: “Todavía no lo piensa”

Con las elecciones cada vez más cerca, Galmarini se refirió también a las expectativas electorales que tiene Sergio Massa para este año e insistió en que no será candidato a la Presidencia porque “no es compatible” con su rol de ministro de Economía.

“La verdad es que no lo sé, creo que él todavía no lo sabe, no lo piensa, no es un tema que hoy esté en sus pensamientos todo el tiempo”, dijo Galmarini, quien fustigó a Martín Guzmán, predecesor de Massa en el Palacio de Hacienda: “La situación en la que él llega o le entregaron el Ministerio de Economía fue realmente paupérrima. La gestión de Guzmán fue muy mala en todo sentido. Nos dejó con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) difícil de cumplir, no pudo resolver cuestiones estructurales; y Sergio está caminando sobre las brasas”.

En ese sentido, sintetizó: “[Massa] no está pensando si puede ser candidato o no. Tiene claro que no puede ser las dos cosas: no puede ser candidato a presidente, mientras sea ministro de Economía. Y que no hay muchos que tengan el coraje, la valentía y la pasión por la patria como la que está poniendo para hacerse cargo de esta situación del país”.