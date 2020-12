Malestar en ATE por posible de designación de Luna en el nuevo Ministerio de Trabajo

El secretario general de ATE e integrante del Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI , Ricardo Arévalo en diálogo con Radio Valle Viejo cuestionó la posible designación del contador Ariel Luna frente al nuevo Ministerio provincial de Trabajo.

Según el gremialista, Luna no reúne el perfil y la experiencia para estar al frente de la cartera cuya principal función será llevar adelante las negociaciones salariales vinculadas la clase trabajadora.

Arévalo dijo que cuando el Gobernador (Raúl Jalil) anticipó que el contador Luna estaría a cargo del Ministerio Provincial de Trabajo, despertó el malestar de los gremios. “Nos llama la atención el perfil, ya que consideramos que no tiene el consenso de la clase trabajadora y tampoco sabemos el proyecto que hay para este Ministerio. Tampoco sabemos a dónde quiere llegar el gobierno con este cargo. Desde el gremio creemos que debería ser consensuado de alguna manera o al menos que digan la verdad porque salen a decir que fue consensuado con los gremios, cuando sabemos que no fue así”, disparó.

En ese contexto, el referente gremial dijo que el contador Luna no tiene un perfil sindical, que ya estuvo en algunos cargos donde demostró que no tiene cintura para negociar con los gremios y muchos menos llevar a delante las discusiones salariales. “Creo que no está a la altura de las circunstancias para ocupar un ministerio de esta naturaleza”, agregó.

Aclaró que desde ATE no aspiran a ocupar un cargo de este tipo, ni tampoco presentar un candidato. “Más que el cargo nos interesa saber de qué se trata este ministerio, cual es el proyecto no lo sabemos. No nos consensuaron nada con nosotros (gremio), nos interesa que las cosas se hagan bien y sabemos que deja mucho que desear, un ministerio cuya representatividad es el mismo gobierno. Es decir ellos son parte del problema y de la solución, no hay representatividad de los trabajadores, debería ser un ámbito que tenga una independencia de manera tal que se dé la defensa de los trabajadores que no se mezcle con la política de un gobierno, sino que sea en defensa de todos los derechos de los trabajadores y del todo el ámbito laboral no desde el mismo estado. No puede estar frente al ministerio de trabajo alguien que pertenece al gobierno de turno”, sentenció.