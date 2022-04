Malestar de precarizados municipales por el aumento salarial del CD chacarero

Un grupo de precarizados en diálogo con LA UNION DIGITAL expresaron su malestar tras conocer al aumento salarial del 38% que recibirán los empleados del Concejo Deliberante (CD) y no descartaron llevar algún tipo de medidas.

“Siempre somos los precarizados a los que nos dejan de lado, la promesa que desde la intendencia nos hicieron, hasta la fecha no se cumplió. No solo seguimos en condiciones de becados sino que además no hablan de mejorar la cifra que cobramos”, manifestó uno de los agentes becados que presta servicio en la comuna. El hombre, pidió reservar su identidad por temor a que le den de baja al beneficio.

En el marco de declaraciones, los becados del municipio que conduce Susana Zenteno explicaron que a principios de este año tuvieron una reunión con funcionarios municipales donde se les habría prometido una mejora que según comentaron hasta el momento no se hizo efectivo.

Aumento CD

En la jornada de este miércoles se conoció el instrumento legal mediante el cual se establece una mejora salarial para los empleados del CD del departamento Valle Viejo que alcanza el 38%.

Se trata de un aumento escalonado, la primera cuota del 18% que se pagará con los haberes de abril, un 10% en junio y finalmente el 10% restante en con los sueldo de agosto.