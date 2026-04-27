Malvinas: medios británicos reflejaron los dichos de Villarruel sobre los isleños

Las recientes declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre los habitantes de las Islas Malvinas generaron un inmediato impacto internacional y fueron recogidas por los principales medios británicos, en un contexto marcado por una creciente tensión diplomática. A través de una serie de publicaciones en la red social X, la funcionaria sostuvo que quienes se sienten ingleses deberían "volver a Gran Bretaña", posicionamiento que se inscribe en un escenario político particularmente sensible.

"Hoy más que nunca, las Malvinas son argentinas", expresó Villarruel, al tiempo que remarcó que la discusión sobre la soberanía debe darse exclusivamente entre Estados. En esa línea, afirmó que el Reino Unido debe retomar el diálogo bilateral con Argentina, al considerar que el reclamo se sustenta en razones legales, históricas y geográficas. En referencia a los habitantes del archipiélago, señaló que "los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino; no son parte de la discusión".

La polémica se profundizó cuando, ante la intervención de un usuario, agregó: "Si se sienten ingleses, que vuelvan a los miles de kilómetros de distancia donde está su país".

Un contexto internacional en tensión

Las declaraciones de la vicepresidenta se produjeron en un momento de máxima tensión diplomática, impulsado por la filtración de un memorándum interno del Pentágono, publicado el viernes 25 de abril por la agencia Reuters. El documento fue elaborado por Elbridge Colby, principal asesor de política del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y planteaba posibles medidas contra aliados de la OTAN que no respaldaron operaciones militares estadounidenses e israelíes contra Irán.

Entre las opciones evaluadas figuraba la revisión del apoyo diplomático de Washington a las denominadas "posesiones imperiales europeas", con mención explícita a las Islas Malvinas. Este punto introdujo un elemento de incertidumbre en la histórica posición de Estados Unidos, que tradicionalmente respaldó la soberanía británica sobre el archipiélago.

Reacción del Reino Unido

La filtración generó una inmediata reacción en Londres. El portavoz del primer ministro Keir Starmer fue contundente al afirmar que la postura del Reino Unido "es clara y no va a cambiar", definiéndola como histórica e invariable. En la misma línea, la canciller Yvette Cooper reafirmó que "las Islas Malvinas son británicas", subrayando que la soberanía corresponde al Reino Unido y la autodeterminación a los isleños.

Las declaraciones fueron citadas por el diario Daily Mail, en un contexto donde las tensiones también se vinculan con la postura británica frente al conflicto con Irán. El gobierno de Starmer, que rechazó sumarse a ataques ofensivos pero autorizó el uso de bases con fines defensivos, acumuló fricciones con la administración de Donald Trump desde el inicio de esa crisis.

La posición argentina y el escenario político

En este marco, el presidente Javier Milei también se expresó en redes sociales al afirmar que "las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas". La postura se inscribe en una estrategia que el propio mandatario había delineado previamente. En el 43° aniversario de la guerra, el 2 de abril del año pasado, había señalado que "el voto más importante es el que se hace con los pies", en referencia a la posibilidad de que los habitantes del archipiélago opten por Argentina en el futuro.

No obstante, un año antes había reconocido que las islas están "en manos del Reino Unido" y que no existe una "solución instantánea", planteando la recuperación por vías diplomáticas.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno reafirmó la voluntad argentina de retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido, con el objetivo de alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.

Dimensión militar y movimientos estratégicos

El escenario sumó un elemento adicional a partir de revelaciones del diario The Telegraph, que expuso presiones de Washington sobre el gobierno británico para aceptar un acuerdo que permitiría a Estados Unidos proveer a Argentina de cazas F-16. Según fuentes citadas por el medio, el Foreign Office recibió mensajes claros en reuniones bilaterales.

Argentina ya había recibido una entrega de estos aviones provenientes de Dinamarca a fines del año pasado, en lo que fue descrito como un hecho inusual entre aliados occidentales. El Reino Unido, en tanto, mantiene una prohibición estricta sobre la exportación de armas o componentes a Argentina en el marco de la disputa.

La respuesta de los isleños

El gobierno de las Islas Malvinas expresó su confianza en el compromiso del Reino Unido para defender el derecho a la autodeterminación de los habitantes del archipiélago. En ese sentido, recordó el resultado del referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes, con una participación del 92%, optó por mantener el estatus de territorio de ultramar británico. Argentina no reconoce la validez de esa consulta.

En el plano político interno británico, la oposición conservadora también respaldó la posición oficial. Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, calificó como "una absoluta tontería" cualquier cuestionamiento a la soberanía británica. En tanto, desde el partido Reform, su líder Nigel Farage prevé viajar a Argentina para transmitir que la permanencia de las islas bajo bandera británica es "no negociable".

Un conflicto con raíces profundas

La actual escalada diplomática se inscribe en una disputa histórica cuyo episodio más crítico fue la guerra de 1982. El conflicto dejó un saldo de:

255 militares británicos fallecidos

649 soldados argentinos muertos

Tres isleños fallecidos

Tras diez semanas de combates, la rendición argentina ante la fuerza de tareas enviada por Margaret Thatcher marcó el desenlace de la guerra. En aquel entonces, Estados Unidos, bajo la presidencia de Ronald Reagan, respaldó a Gran Bretaña, un antecedente que hoy cobra relevancia ante la posibilidad de un cambio en esa posición histórica.

En este escenario complejo, las declaraciones de Villarruel, la reacción británica y los movimientos internacionales reconfiguran un tablero donde la cuestión Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda diplomática global.