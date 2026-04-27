El interbloque libertario lanzó su agenda legislativa con reformas institucionales

El interbloque conformado por La Libertad Avanza, el PRO y Generar presentó este lunes formalmente su agenda legislativa para este año, en un anuncio realizado mediante una conferencia de prensa en la Casa de la Libertad. La propuesta fue expuesta por los diputados Tiago Puente, Natalia Saseta, Federico Lencina, Carlos Aibar Quintar, Natalia Herrera y Adrián Brizuela, actual legislador nacional, entre otros referentes, quienes detallaron un conjunto de diez ejes de trabajo orientados a "modernizar las instituciones provinciales".

Durante la presentación, los legisladores señalaron que el objetivo de esta agenda es centrar el debate político en demandas concretas de la ciudadanía, abordando problemas estructurales de la provincia con iniciativas que, según indicaron, buscan generar soluciones sostenibles.

En ese marco, remarcaron que el programa pretende constituirse en un "núcleo de conciencia básica" para orientar los debates en la Cámara de Diputados, estableciendo prioridades claras para el trabajo legislativo del año.

Justicia e instituciones

Uno de los pilares de la agenda presentada está vinculado al área de Justicia e Instituciones, donde se proponen cambios significativos en la estructura y funcionamiento del sistema judicial. Entre las principales iniciativas se destacan:

Creación del Consejo de la Magistratura para la selección de jueces mediante concursos

para la selección de jueces mediante concursos Implementación de concursos abiertos para el ingreso de empleados judiciales

para el ingreso de empleados judiciales Reducción de la Corte Suprema a tres miembros

Estas medidas apuntan a establecer mecanismos de selección más transparentes y a redefinir la composición del máximo tribunal, en línea con el objetivo de reorganizar el sistema institucional.

Transparencia y control

Otro de los ejes centrales del programa está orientado a fortalecer la transparencia y el control de la gestión pública. En este apartado, el interbloque planteó una serie de propuestas vinculadas a la lucha contra la corrupción.

Las iniciativas incluyen la implementación de Ficha Limpia, control en tiempo real del Tribunal de Cuentas y creación de una Oficina Anticorrupción con autonomía funcional. Según los legisladores, estas herramientas buscan garantizar un mayor seguimiento de la administración pública y prevenir irregularidades, reforzando los mecanismos institucionales de control.

Reforma electoral y sistema político

El área de Democracia Electoral y Sistema Político constituye otro de los núcleos principales de la agenda. En este punto, se plantean modificaciones orientadas a transformar el funcionamiento del sistema electoral. Entre las propuestas más relevantes se encuentran la eliminación de las reelecciones indefinidas, estableciendo un solo mandato consecutivo y la implementación de la Boleta Única de Papel, eliminación de las PASO y la fijación de certeza electoral. Estas medidas buscan, según explicaron, generar mayor previsibilidad en los procesos electorales y redefinir las reglas de participación política.

Derechos, recursos y ambiente

El programa también incluye un eje dedicado a los Derechos y Garantías Fundamentales, donde se plantea la defensa de la propiedad privada y la ratificación del dominio exclusivo de Catamarca sobre sus recursos naturales, biodiversidad y bienes comunes.

En esa misma línea, el apartado de Ambientes, Recursos Naturales y Minería propone asegurar la soberanía provincial sobre los recursos, al tiempo que se garantice el derecho a un ambiente sano. Este enfoque incorpora una mirada intergeneracional, con el objetivo de equilibrar el desarrollo productivo con la preservación ambiental.

Los legisladores señalaron que los diez ejes presentados no solo constituyen una hoja de ruta para su trabajo parlamentario, sino que también buscan sentar las bases de un modelo orientado a la estabilidad jurídica y el respeto económico.