Galán se presentó ante la Justicia y negó las acusaciones: "Vengo a dar la cara"

En medio de la creciente polémica por denuncias de abuso y la aparición de supuestas nuevas víctimas, el diputado provincial Javier Galán se presentó este lunes por propia voluntad ante la Justicia de Catamarca. La comparecencia se produjo en Fiscalía General, donde acudió acompañado por su abogado, el Dr. José Leonardo Berber, en un gesto que el propio legislador definió como una decisión para enfrentar las acusaciones.

A la salida del encuentro con las autoridades judiciales, Galán se dirigió a los medios y reafirmó su postura, insistiendo en la falta de veracidad de las denuncias en su contra. En ese marco, sostuvo que desde la fiscalía no se le presentaron pruebas vinculadas al caso y que tampoco se le requirió la entrega de su teléfono celular para ser peritado.

Cuestionamientos a la falta de pruebas y al proceso

Durante sus declaraciones, el diputado remarcó que la investigación aún no avanzó en términos formales hacia su persona. Según indicó, no solo no fue imputado, sino que tampoco se le exhibieron elementos probatorios.

En ese sentido, destacó:

Que no se le presentaron pruebas en su contra

en su contra Que no se le solicitó el teléfono celular para peritaje

para peritaje Que se le informó que será notificado más adelante sobre las causas

Pese a ello, aseguró haber ofrecido voluntariamente su dispositivo. "Yo lo ofrecí y no me lo pidieron en este momento, pero cuando me lo pidan acá voy a estar", afirmó, reiterando su disposición a colaborar con la investigación.

Declaraciones cruzadas y acusaciones públicas

Tras su presentación, Galán formuló duras acusaciones públicas, en las que negó categóricamente ser abusador y apuntó contra terceros. En particular, señaló al esposo de la diputada Sonia Beatriz Nabarro, a quien acusó de ser la persona que él denunció previamente por abuso.

"Yo no soy abusador y quien sí lo es es el esposo de la diputada Sonia Beatriz Nabarro, a quien se le dio un premio con un cargo con punto índice, siendo que él es la persona que yo denuncié por abusador", expresó.

Estas declaraciones profundizan el nivel de confrontación política y personal en torno al caso, incorporando nuevos elementos al escenario ya marcado por denuncias y contrapuntos.

La situación de la denunciante

Otro de los ejes abordados por el legislador fue la situación laboral de la primera denunciante. Galán negó de manera contundente que haya sido desvinculada de su puesto, afirmando que continúa percibiendo su salario como parte de la Cámara de Diputados. "Ella está cobrando un sueldo y ella pertenece a la Cámara de Diputados", sostuvo, en línea con sus declaraciones previas sobre este punto.

En ese marco, el diputado también hizo referencia a su postura respecto del empleo público, señalando su rechazo a determinadas prácticas. "A mí lo que no me gusta, que mucha gente puede coincidir conmigo, no me gustan los ñoquis. No me gustan las personas que cobran un sueldo y no trabajan", expresó.

Referencias a su equipo y trabajo social

Durante su exposición, Galán también hizo alusión a su actividad política y al rol de su equipo de trabajo. En ese sentido, indicó que promueve la solidaridad entre quienes lo acompañan y destacó la asistencia a personas que requieren ayuda.

Según explicó, pidió a su equipo que parte de sus ingresos se destinen a acciones solidarias. "Quiero que la gente que me acompaña, que no tenía trabajo y que hoy tiene un trabajo, sea solidario. Que parte de su sueldo compre pañales, leche y me acompañe a ayudar", señaló.

Además, afirmó estar desbordado por la cantidad de personas que acuden a él en busca de asistencia, lo que, según indicó, refuerza su compromiso con ese tipo de acciones.

Nuevas denuncias y cuestionamiento mediático

En relación con la segunda denuncia que trascendió, el diputado reiteró su disposición a responder ante la Justicia. "Yo estoy a disposición de la justicia y voy a dar explicaciones de todo lo que ellos digan o necesiten de mí", manifestó.

Asimismo, cuestionó el impacto mediático del caso, señalando que las acusaciones han afectado su imagen pública y su entorno personal. "La justicia todavía no tiene ni siquiera las pruebas, pero ya se me acusa y se me hace quedar mal. Yo tengo una familia, tengo hijos. Esto perjudica, mi imagen se perjudica, entonces por eso vengo a dar la cara", sostuvo.

En la misma línea, agregó: "Se me está haciendo quedar muy mal socialmente", enfatizando las consecuencias que, según su visión, tiene la exposición pública del caso.

La discusión sobre los fueros

Consultado sobre la posibilidad de una eventual quita de fueros, Galán consideró que se trataría de una medida apresurada. "Me parece que es un exabrupto de manera acelerada", afirmó.

En ese contexto, planteó además una lectura política sobre las posibles consecuencias de esa decisión. "Quiero dejar en claro que si a mí me sacaran de mi puesto de trabajo, quien asumiría mi lugar sería una persona que está nombrada por la diputada Nabarro", señaló, sugiriendo implicancias en la composición legislativa.