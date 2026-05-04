Manuel Adorni busca reactivar la gestión y convocó a una reunión de Gabinete

Después de haber retomado las conferencias de prensa, Manuel Adorni encabezará el próximo viernes a las 14 una reunión de Gabinete con los ministros en Casa Rosada, en un contexto donde la dinámica interna del Gobierno convive con un frente judicial en desarrollo.

El funcionario busca enfocar su agenda en la gestión, aun cuando avanza una causa por enriquecimiento ilícito en su contra. Este equilibrio entre la administración cotidiana del Ejecutivo y el impacto de las investigaciones judiciales marca el clima político en el que se desarrollará el encuentro.

La reunión se inscribe en una serie de movimientos recientes del Gabinete, donde Adorni ha ido consolidando un rol central en la coordinación de las áreas ministeriales, particularmente luego de cambios en la dinámica interna del Ejecutivo.

La declaración en Comodoro Py y el avance de la investigación

En paralelo a la actividad gubernamental, la causa judicial vinculada al patrimonio del funcionario sumó un capítulo relevante. Matías Tabar, arquitecto que participó en la refacción de la casa de Adorni en el country Indio Cuá, declaró este lunes en Comodoro Py.

En su testimonio, el profesional aseguró que las remodelaciones tuvieron un costo de US$245 mil, y afirmó que el jefe de Gabinete las abonó en efectivo y sin factura. Esta declaración se convirtió en un punto central dentro de la investigación en curso.

Además, el contratista aportó elementos considerados relevantes para la causa y entregó su teléfono celular para que sea peritado por la Justicia. Según lo declarado, habría admitido que borró mensajes, un dato que ahora forma parte del análisis de los investigadores.

El objetivo de la investigación es reconstruir el flujo de dinero y determinar el origen de los fondos, en una causa que se encuentra en etapa de recolección de pruebas y testimonios.

Respaldo político y señales desde el Ejecutivo

En el plano político, el último encuentro de Gabinete realizado en abril había dejado señales de respaldo explícito. En aquella ocasión, el presidente Javier Milei reiteró su apoyo a Adorni, quien ya se encontraba bajo la lupa judicial.

Durante esa reunión, el Presidente solicitó a sus funcionarios que:

" Cumplan los objetivos " de cada ministerio

" de cada ministerio Centralicen las demandas de gestión con el jefe de Gabinete

Este mensaje fue interpretado como una señal de empoderamiento institucional de la figura de Adorni dentro del esquema de gobierno.

Posteriormente, tras la salida de Milei y su hermana Karina Milei del último encuentro, Adorni quedó a cargo de la coordinación de la reunión. Este hecho fue leído dentro del Gobierno como una nueva muestra de confianza en su rol, incluso en un contexto atravesado por la causa judicial.

Gestión, confianza y presión judicial en simultáneo

La situación actual coloca a Adorni en un punto de alta exposición política e institucional. Por un lado, mantiene la conducción de reuniones clave del Gabinete y sostiene el objetivo de concentrarse en la gestión administrativa del Gobierno. Por otro, enfrenta el avance de una investigación judicial que ya incorporó declaraciones, documentación y peritajes en curso.

El hecho de que un contratista haya declarado sobre pagos en efectivo por montos significativos, la existencia de documentación aportada a la causa y la entrega de un dispositivo móvil para su análisis forense digital, configuran un escenario de investigación activa.

En paralelo, la reconstrucción del origen de los fondos se convierte en uno de los ejes centrales del expediente, mientras la Justicia intenta determinar la trazabilidad del dinero involucrado.

Un escenario abierto para el Gobierno

La convergencia entre actividad de gestión, respaldo político explícito y avance judicial coloca al jefe de Gabinete en una posición de fuerte visibilidad dentro del esquema gubernamental.

Mientras se prepara para encabezar una nueva reunión en Casa Rosada, el escenario político se mantiene atravesado por la evolución de la causa por enriquecimiento ilícito, que continúa sumando elementos y testimonios en sede judicial.

El desenlace de la investigación, aún en curso, será determinante para el devenir institucional del caso y para el impacto que pueda tener en la estructura política del Ejecutivo.