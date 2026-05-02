Boca volvió al triunfo y quedó en lo más alto de la Zona A

Boca Juniors derrotó 2-1 a Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades y alcanzó la cima de la Zona A del Torneo Apertura 2026, resultado que mantiene expectante a Estudiantes de La Plata en la pelea por el liderazgo.

El inicio del encuentro mostró a Boca como claro dominador. El equipo dirigido por Claudio Úbeda impuso condiciones y generó peligro por la banda izquierda con un activo Exequiel Zeballos. Pasada la media hora, el "Changuito" desbordó y envió un centro preciso para Milton Giménez, quien definió bajo el arco. Sin embargo, el VAR anuló la acción por posición adelantada. La mala noticia para el conjunto visitante fue la salida por lesión de Juan Barinaga tras un fuerte choque.

En el tramo final del primer tiempo, el Ferroviario reaccionó y exigió al arquero Leandro Brey, pero Boca respondió con contundencia y marcó una ráfaga de goles en los últimos minutos gracias a Alan Velasco y nuevamente Giménez.

El complemento comenzó con ritmo intenso y ocasiones para ambos equipos. A los diez minutos, el local descontó con una jugada de pelota parada: Alejandro Maciel asistió de cabeza a Michael Santos, quien definió para el 2-1. Pese al gol, Boca mantuvo el control del juego y sostuvo la ventaja hasta el final, incluso con el ingreso de titulares que generaron nuevas oportunidades para ampliar el marcador.