Registro de Proveedores Mineros: continúan abiertas las inscripciones

El Ministerio de Minería de Catamarca informó que continúan abiertas las inscripciones para el Registro de Proveedores Mineros, destinado a empresas, emprendedores, profesionales y prestadores de servicios de toda la provincia.

La iniciativa fue creada en 2014 mediante la resolución SEM N°498/14 y forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Estado provincial para promover el desarrollo sostenible de la minería y fortalecer la participación local dentro del sector. El registro constituye una herramienta estratégica que permite ordenar, transparentar y potenciar el vínculo entre las empresas mineras y los proveedores catamarqueños de bienes y servicios.

A través de este mecanismo, las compañías vinculadas a la actividad minera cuentan con un documento específico para la compra de productos y la contratación de servicios locales, favoreciendo la integración de empresas catamarqueñas dentro de la cadena de valor minera.

Transparencia, organización y participación local

Desde el Ministerio de Minería destacaron que el Registro de Proveedores Mineros apunta a consolidar un esquema de mayor transparencia y organización dentro del sector productivo asociado a la minería.

El sistema facilita la visibilización de la oferta de bienes y servicios disponibles en la provincia y promueve el acceso a la información para todos los actores vinculados a la actividad. Entre los principales objetivos del registro se encuentran:

Fortalecer el desarrollo productivo local.

Generar igualdad de oportunidades para empresas y prestadores.

Facilitar el contacto entre proveedores y compañías mineras.

Consolidar cadenas de valor vinculadas a la minería.

Promover la transparencia en la contratación de bienes y servicios.

El mecanismo también busca ampliar las posibilidades de participación para emprendedores y profesionales catamarqueños que ofrecen servicios vinculados directa o indirectamente al sector minero.

Más participación local en la actividad minera

El Registro de Proveedores Mineros es presentado además como una herramienta clave para impulsar una minería con mayor presencia de actores locales.

Desde el organismo provincial remarcaron que el fortalecimiento de proveedores catamarqueños permite avanzar en procesos de diversificación productiva y crecimiento económico regional. La política pública impulsada por el Estado provincial apunta a consolidar un entramado productivo capaz de responder a las demandas de la actividad minera y generar nuevas oportunidades laborales.

En ese contexto, se destacó que la iniciativa contribuyó a un incremento sostenido de la participación local en distintos servicios estratégicos para la minería. Actualmente, el registro cuenta con:

229 proveedores locales activos.

Más de 481.750 millones de pesos en compras realizadas a empresas catamarqueñas durante el último año.

Las cifras reflejan el crecimiento del sector proveedor asociado a la minería y el volumen económico que moviliza la actividad dentro de la provincia.

El rol del Estado en el fortalecimiento institucional

Desde el Ministerio señalaron que la continuidad del registro forma parte de una política orientada a fortalecer institucionalmente al sector productivo minero.

En ese marco, el Estado provincial mantiene estrategias destinadas a acompañar a los distintos actores que integran la cadena de valor vinculada a la minería. La iniciativa busca sostener mecanismos de planificación y articulación entre empresas, emprendedores, profesionales y organismos estatales, promoviendo un desarrollo productivo asociado al crecimiento de la actividad minera en Catamarca.

Además de favorecer la contratación de servicios locales, el registro apunta a consolidar procesos de organización y formalización dentro del entramado productivo provincial.

Cómo realizar la inscripción

Las autoridades recordaron que las inscripciones permanecen habilitadas para interesados de toda la provincia. Los emprendedores, empresas, profesionales y prestadores de servicios pueden realizar el trámite de inscripción ingresando al portal oficial del Gobierno provincial.

Para acceder al registro, los interesados deben ingresar a:

Portal.catamarca.gob.ar

Sección Minería

Proveedores Mineros

También pueden realizar consultas de manera presencial en las oficinas del Ministerio de Minería, ubicadas en Sarmiento 981, en San Fernando del Valle de Catamarca.