Manuel Adorni y Mario Lugones sellan el plan de modernización estructural del Hospital Garrahan

En un contexto institucional marcado por la necesidad de consolidar un modelo de gestión orientado a la sostenibilidad, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo un encuentro de alto nivel con el ministro de Salud, Mario Lugones. La reunión, celebrada en la sede de la cartera sanitaria, tuvo como eje central el seguimiento de las políticas de Estado aplicadas al sector y, fundamentalmente, la supervisión de las obras de infraestructura que se están ejecutando en el Hospital Garrahan.

La cita congregó no solo a los ministros, sino también a sus equipos técnicos y representantes de organismos dependientes. El encuentro cobra una relevancia política particular luego de un año atravesado por conflictos laborales y reclamos presupuestarios en el hospital pediátrico más importante del país. Según trascendió de fuentes oficiales, el objetivo fue realizar un análisis pormenorizado del proceso de ordenamiento implementado y proyectar las metas de gestión planteadas para el año 2026.

El plan de obras más importante de la historia

El foco de la reunión estuvo puesto en lo que las autoridades denominan un "giro de 180 grados" en la estructura del centro de salud. Tras décadas de desinversión, el Garrahan atraviesa una etapa de equilibrio financiero que ha permitido dar inicio a un ambicioso programa de reformas. El director médico ejecutivo del hospital, el doctor Mariano Pirozzo, destacó que se trata del plan de obras más trascendente desde la creación del nosocomio.

Los puntos técnicos más destacados del informe de gestión presentado incluyen:

Renovación de mobiliario histórico: Se confirmó la llegada de las primeras 42 camas de un total de 310 que se incorporarán progresivamente. Este equipamiento reemplaza unidades que, en muchos casos, tienen una antigüedad de treinta y ocho años, datando del momento de la inauguración del hospital en 1987.

Alta tecnología en oncología: Se subrayó la operatividad del nuevo Acelerador Lineal Pediátrico, equipo que se encuentra en funcionamiento desde diciembre y que permite ampliar las opciones terapéuticas para pacientes con patologías oncológicas complejas.

Reformas en sectores críticos: El plan contempla refacciones integrales en áreas clave e infraestructura de base, incluyendo la modernización de los quirófanos, los cuales no habían recibido actualizaciones de este calibre en casi cuatro décadas.

Cronograma de ejecución: El proceso se dividió en una etapa de análisis financiero (entre julio y octubre) y una posterior fase de licitaciones de desarrollo, infraestructura y compra de equipos. La mayoría de estas obras ya se encuentran iniciando o con procesos de contratación cerrados.

Un cambio de paradigma institucional

El doctor Mariano Pirozzo recordó que el Hospital Garrahan nació en 1987 como un proyecto disruptivo para la medicina argentina, pero que con el correr de los años la falta de actualización en infraestructura comenzó a comprometer su capacidad de respuesta. El mandato actual, según explicó el directivo, comenzó en julio con la urgencia de garantizar la asistencia médica en medio de un conflicto grave, para luego pasar a este proceso de cambio estructural.

La modernización del parque de camas y la refacción de áreas críticas buscan adaptar la capacidad de internación a las exigencias actuales de la población pediátrica. Desde el Ministerio de Salud, se enfatizó que el objetivo es garantizar estándares de calidad que hoy demanda la atención de alta complejidad, un área donde el Garrahan sigue siendo el referente indiscutido en la región.

Consolidación de la gestión y metas 2026

Al finalizar el encuentro, Manuel Adorni utilizó sus canales oficiales para calificar la jornada como una "gran reunión", destacando el repaso integral de todos los temas de gestión junto a Mario Lugones y su gabinete. Este respaldo político del jefe de Gabinete a la cartera de Salud busca dar señales de previsibilidad en el manejo de los fondos públicos y en la continuidad de las obras iniciadas a partir de octubre.

El Gobierno apuesta a que el proceso de ordenamiento permita cumplir con las metas planteadas para el 2026, año en el que se espera que el recambio del equipamiento y las reformas en infraestructura básica estén plenamente consolidadas. Con esta estrategia, la administración busca cerrar un ciclo de conflictividad y abrir una etapa de sostenibilidad financiera para uno de los pilares de la salud pública argentina.