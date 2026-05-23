Manuel Adorni y su esposa gastaron más de $85 millones con tarjetas en 2025

El avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo a partir de la difusión de registros financieros que muestran un volumen de gastos y consumos muy superior a los ingresos declarados por el funcionario durante 2025. Los datos, obtenidos de registros oficiales del Banco Central (BCRA) y publicados por La Nación, colocaron bajo análisis el movimiento económico del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, en un contexto de creciente escrutinio sobre su patrimonio.

De acuerdo con la información difundida, el matrimonio registró consumos y gastos con tarjetas de crédito por más de 85,1 millones de pesos durante 2025, una cifra que equivale a un promedio mensual de 7,1 millones de pesos. El monto resulta especialmente significativo porque duplica el salario bruto que Adorni percibía en ese período como funcionario público, ingreso que se mantenía en torno a 3,5 millones de pesos mensuales.

Un flujo de gastos sostenido desde la llegada a la Casa Rosada

Los registros financieros muestran que el incremento en el nivel de consumo comenzó a evidenciarse desde el momento en que Adorni asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023. Desde entonces y hasta marzo de este año, la pareja acumuló consumos en tarjetas de crédito por un total de 176 millones de pesos.

Los pagos de esos consumos se realizaron mediante débitos bancarios automáticos en pesos desde cuentas radicadas en el Banco Galicia. Según la documentación analizada, las obligaciones se mantuvieron siempre al día bajo la categoría "Situación 1, Normal", una clasificación que implica cumplimiento total y ausencia de mora.

Sin embargo, el eje de la investigación judicial no está centrado en la existencia de deuda ni en atrasos financieros. Por el contrario, el foco de la pesquisa apunta a determinar el origen de los fondos líquidos que ingresaban a las cuentas bancarias para sostener ese nivel de erogaciones. La hipótesis bajo análisis es que los gastos observados superaban de manera holgada los ingresos declarados oficialmente por el entorno familiar.

El cambio en el estilo de vida

El desglose de los resúmenes financieros exhibió además un cambio sustancial en el estilo de vida del matrimonio tras su desembarco en la Casa Rosada. A los consumos habituales se incorporaron nuevos compromisos económicos permanentes durante 2025.

Entre ellos aparece el pago mensual de 700.000 pesos en concepto de expensas correspondientes al country Indio Cuá, donde la pareja residiría. A eso se sumaban otros gastos familiares relevantes que, según la información analizada, no se abonaban mediante tarjetas de crédito. Uno de los ejemplos más notorios corresponde a las cuotas escolares de sus hijos, estimadas en 800.000 pesos mensuales.

La Justicia considera que esos egresos forman parte de una estructura de gastos más amplia que excede lo reflejado en los consumos bancarios y que permite reconstruir un patrón de incremento patrimonial y de capacidad de gasto.

El contraste entre Adorni y Angeletti

Otro de los puntos que surgieron del análisis financiero fue el marcado contraste entre los perfiles de consumo de ambos integrantes del matrimonio.

Mientras que los consumos indexados de Manuel Adorni mostraron una contracción real del 28,1% entre 2023 y 2025, los gastos de Bettina Angeletti crecieron un 21% en el mismo período. Los registros indican además que la mayor parte del flujo de gastos familiares quedó concentrada en la actividad financiera de Angeletti.

El punto máximo de ese crecimiento se registró en septiembre de 2025, cuando los consumos mensuales de la esposa del funcionario alcanzaron los 7,8 millones de pesos en un solo mes.

Paralelamente, Angeletti modificó su situación tributaria ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Dejó el régimen de monotributo —cuyo tope para la categoría más alta era de 82 millones de pesos anuales— y pasó a inscribirse como autónoma en IVA y Ganancias a partir de octubre de ese año.

Gastos en dólares y operaciones bajo análisis

La investigación judicial también incorporó un cálculo global sobre las erogaciones realizadas por el matrimonio desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Según la estimación de la Justicia, el universo total de gastos supera los 400.000 dólares.

Dentro de ese monto aparecen distintas operaciones y desembolsos:

245.000 dólares abonados en efectivo a un contratista por refacciones en una vivienda ubicada en un barrio cerrado.

abonados en efectivo a un contratista por refacciones en una vivienda ubicada en un barrio cerrado. 185.000 dólares destinados a operaciones inmobiliarias.

destinados a operaciones inmobiliarias. Más de 34.000 dólares utilizados en viajes internacionales y de cabotaje.

Además, los investigadores detectaron compromisos económicos futuros por alrededor de 335.000 dólares. Dichos compromisos estarían vinculados a:

Dos hipotecas privadas sobre departamentos.

Un acuerdo de palabra con un desarrollador inmobiliario.

La información relevada indica además que la pareja no registra préstamos en el circuito bancario tradicional, un elemento que también forma parte de las líneas de investigación abiertas.

El aumento salarial y el ingreso a YPF

Hasta fines de 2025, el salario bruto de Adorni permaneció congelado en 3,5 millones de pesos. La situación cambió luego de que asumiera formalmente como jefe de Gabinete en noviembre pasado.

A partir de enero de este año, sus ingresos dentro de la función pública se elevaron a 7,6 millones de pesos mensuales. En ese mismo período fue nombrado además director titular de YPF, cargo respecto del cual posteriormente comunicó su renuncia a percibir honorarios.

Pese a esa mejora salarial, la investigación judicial continúa avanzando sobre el análisis retrospectivo de los movimientos patrimoniales y financieros del entorno familiar.

La etapa actual de la investigación

Con los secretos fiscal y bancario ya levantados, la causa ingresó ahora en una etapa de cruce y verificación de datos. El objetivo central de la Justicia es establecer si existe una correspondencia concreta entre el crecimiento patrimonial detectado y las fuentes de ingresos oficialmente declaradas por la familia.

La evolución de los consumos, el volumen de las operaciones en dólares, las modificaciones tributarias y los compromisos financieros detectados conforman hoy el núcleo de una investigación que busca determinar si el patrimonio y el nivel de vida observados pueden ser explicados por los ingresos declarados en los registros oficiales.