Manzur: Fue muy desafortunado lo de Aníbal Fernández, pero yo me quiero quedar con sus disculpas públicas

El jefe de Gabinete Juan Manzur fue el primer funcionario del Gobierno Nacional en tomar distancia de los dichos del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, contra el humorista Cristian Dzwonik -conocido popularmente como Nik-. “Fue muy desafortunado pero yo me quiero quedar con las disculpas públicas que dio”, expresó el ex gobernador tucumano este mediodía, al retirarse del acto de entrega de tarjetas a clubes de la Ciudad de Buenos Aires que son beneficiarios de un plan gubernamental en el club IMOS de Núñez.

Por la mañana, en declaraciones radiales, Leandro Santoro también se había manifestado en contra del tuit del titular de la cartera de Seguridad. “No me gustó, cualquier referencia directa o indirecta a los hijos me parece que no corresponde, no sé qué quiso decir Aníbal, cualquier referencia directa o indirecta a los hijos o a los familiares es inaceptable”, aseguró el candidato a diputado por el Frente de Todos.

Un tuit de Aníbal Fernández contra el prestigioso dibujante Nik derivó ayer en una denuncia penal por amenazas y un posterior pedido de disculpas del funcionario. La controversia se inició cuando el ministro de Seguridad de la Nación difundió en su cuenta personal de Twitter un mensaje en respuesta a una publicación crítica del dibujante hacia el Gobierno.

“Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”, fue el tuit de la cuenta @Nikgaturro que generó el cruce y provocó un gran impacto mediático y en el mundo de la política.

A ese mensaje, el responsable máximo de la seguridad en la Argentina le respondió lo siguiente: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Si que la conocés? O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito? ¿Lo conocés?”.

Aníbal Fernández aseguró a Infobae que la frase publicada en el tuit tenía el objetivo de sólo referirse a los colegios privados que recibían fondos de parte del Estado como subvención, aunque la referencia al establecimiento al que el creador del personaje “Gaturro” lleva a sus hijas derivó en un fuerte cruce entre ambos, el anuncio de la presentación de una denuncia penal y el pedido de disculpas posterior.

Esta mañana, al llegar al Ministerio de Seguridad, Fernández reiteró su pedido de disculpas: “Para mí, los hijos, la casa y las mujeres son templos. Yo jamás me metería con el hijo de Nik, ni con el tuyo ni el de nadie; lo han hecho con los míos”.