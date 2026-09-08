MARA presentó su informe de impacto ambiental y la proyección de puestos laborales

El proyecto MARA dio un nuevo paso en su desarrollo con la presentación del Informe de Impacto Ambiental de explotación (IIA) ante el Ministerio de Minería de Catamarca. La iniciativa, que reúne el yacimiento Agua Rica con la infraestructura de Alumbrera, operado por Glencore, plantea su desarrollo bajo criterios de mejora continua, prevención y gestión responsable de los recursos, incorporando soluciones técnicas orientadas al cuidado del ambiente y al monitoreo permanente.

La presentación del informe se produce en un contexto de crecimiento de la dotación de personal vinculada al proyecto en los sitios ubicados en Catamarca. Actualmente, 1.844 personas trabajan en los sitios de MARA, mientras que la cantidad de puestos de trabajo experimentó un incremento del 66,3% en lo que va de 2026.

El crecimiento de la dotación representa uno de los datos centrales que acompañan este nuevo avance del proyecto. En enero, MARA contaba con 1.109 puestos de trabajo y en agosto esa cifra llegó a 1.844, lo que significa la incorporación de 735 nuevos puestos de empleo durante ese período.

De esos 735 nuevos puestos, 575 corresponden a catamarqueños, mientras que del total actual de trabajadores, 1.484 son catamarqueños. Esto representa una participación local del 80,5% en la dotación total.

Un informe para la etapa de explotación

El Informe de Impacto Ambiental presentado corresponde a la etapa de explotación del proyecto minero MARA, identificado en el documento como el proyecto Agua Rica y Alumbrera. El estudio fue realizado por Minera Alumbrera Limited-sucursal Argentina y Minera Agua Rica LLC y contempla distintos aspectos vinculados con el desarrollo de la iniciativa.

De acuerdo con la información presentada, el informe describe:

El ambiente donde se desarrolla el proyecto.

La incidencia socioeconómica de la iniciativa.

La incidencia ambiental.

Las medidas de manejo previstas para cada una de las etapas.

Las medidas contempladas hasta el cierre de la operación.

El documento incorpora así una mirada sobre el ambiente en el que se desarrollará el proyecto, pero también sobre sus aspectos socioeconómicos y las medidas de manejo previstas a lo largo de las distintas etapas de su desarrollo, hasta el momento de cierre de la operación.

El proyecto está diseñado bajo criterios de mejora continua, prevención y gestión responsable de los recursos, con soluciones técnicas que priorizan el cuidado ambiental y el monitoreo permanente.

735 nuevos puestos de trabajo en ocho meses

La evolución del empleo aparece como uno de los principales indicadores vinculados con el crecimiento de MARA durante 2026. La dotación pasó de 1.109 puestos en enero a 1.844 en agosto, una expansión de 735 puestos. El crecimiento representa un 66,3% de aumento de la dotación de personal en lo que va del año.

El detalle de los nuevos puestos también muestra una fuerte participación de trabajadores catamarqueños. De los 735 empleos incorporados entre enero y agosto, 575 son ocupados por catamarqueños. Actualmente, sobre los 1.844 puestos de trabajo existentes en los sitios de Catamarca, 1.484 corresponden a catamarqueños. La participación local alcanza de esta manera el 80,5% de la dotación.

Estos números acompañan la presentación del IIA y muestran la dimensión que adquirió actualmente la dotación de personal del proyecto en los sitios de Catamarca.

Una inversión prevista de US$4.500 millones

El desarrollo proyectado para MARA contempla además una inversión prevista de US$4.500 millones, de acuerdo con la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) presentada en agosto de 2025.

En función de esa inversión prevista, el proyecto estima generar más de 2.000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción. La proyección incorpora además un criterio de priorización del capital humano y de las empresas proveedoras locales, de acuerdo con la información presentada sobre el proyecto.

De esta manera, el escenario planteado combina la evolución actual de la dotación laboral con una expectativa de crecimiento durante la etapa de construcción. Mientras en enero de 2026 se contabilizaban 1.109 puestos y en agosto se llegó a 1.844, la proyección para la construcción contempla superar los 2.000 puestos de trabajo.

Glencore destacó el avance del proyecto

Tras la presentación del Informe de Impacto Ambiental, Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, destacó la importancia del paso alcanzado y vinculó el avance con el compromiso de la compañía con el desarrollo del proyecto en el país.

"La presentación del IIA de MARA es un paso central en el compromiso de Glencore con la Argentina para el desarrollo de un proyecto de clase mundial, que nos posicionará como un actor relevante en el crecimiento de Catamarca y el país, a través de la generación de beneficios socioeconómicos para sus habitantes", señaló Pérez de Solay.

El CEO de Glencore Argentina también puso el foco en el trabajo conjunto con las autoridades provinciales y sus equipos técnicos, al considerar que esa coordinación resultó fundamental para alcanzar la presentación del informe.

"El trabajo coordinado con el gobierno de Catamarca y sus equipos técnicos ha sido fundamental para alcanzar este hito", afirmó. Pérez de Solay expresó además su confianza en que ese diálogo continúe para coordinar las acciones necesarias para que el proyecto pueda desarrollar todo su potencial y contribuya al desarrollo local.

"Confiamos en la continuidad de este diálogo fructífero para coordinar que este proyecto alcance todo su potencial y promueva el desarrollo local", agregó.