Marcolli asumirá en reemplazo de Brizuela del Moral

Tras el fallecimiento de diputado nacional, Eduardo Brizuela del Moral, su banca será ocupada por Julieta Marcolli.

Marcolli acompañó en segundo lugar en la lista del Frente Cívico y Social que le permitió al ex gobernador Brizuela del Moral llegar al Congreso de la Nación. En aquella oportunidad y en el tercer lugar acompañó la lista que encabezaba el ex mandatario catamarqueño, la ex diputada provincial Stella Maris Buenader.

Cabe recordar que en diciembre próximo, cumplen los mandatos los legisladores nacionales que fueron electos en sus bancas en 2017, tal es el caso de Brizuela del Moral.