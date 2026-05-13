Marijuan pidió investigar a Francisco Adorni, hermano del Jefe de Gabinete

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal Guillermo Marijuan ordenara una serie de medidas de prueba orientadas a profundizar el análisis patrimonial y financiero del funcionario del Ministerio de Defensa.

La causa se encuentra en etapa de recolección de información y tiene como eje central determinar si existen inconsistencias entre las declaraciones juradas presentadas por Francisco Adorni correspondientes a los años 2023 y 2024. La investigación fue impulsada a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien puso en conocimiento de la Justicia presuntas diferencias patrimoniales que ahora serán objeto de análisis por parte del Ministerio Público Fiscal.

Las medidas solicitadas por el fiscal

En el marco de la causa, el fiscal Guillermo Marijuan dispuso una serie de requerimientos destinados a obtener documentación y datos que permitan reconstruir la evolución patrimonial y financiera del investigado. Entre las medidas ordenadas se destacan pedidos vinculados al levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni.

La intención de la fiscalía es acceder a información que permita verificar movimientos financieros, situación tributaria y eventuales operaciones económicas que puedan resultar relevantes para la investigación judicial en curso. Además del aspecto financiero, Marijuan también solicitó informes relacionados con viajes y bienes, en el marco de una estrategia orientada a reunir la mayor cantidad posible de elementos que permitan evaluar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio registrado.

La batería de medidas apunta a profundizar la pesquisa iniciada tras la denuncia de Pagano y forma parte del procedimiento habitual en investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, donde se busca contrastar declaraciones patrimoniales con registros oficiales y movimientos económicos.

El origen de la investigación

La causa comenzó a tomar forma luego de la presentación realizada por la diputada Marcela Pagano. A partir de esa denuncia, la fiscalía resolvió abrir una investigación preliminar sobre Francisco Adorni, quien actualmente se desempeña como funcionario dentro del Ministerio de Defensa.

Según se informó, el foco de la investigación está puesto sobre las declaraciones juradas correspondientes a los períodos 2023 y 2024. El objetivo es analizar posibles diferencias patrimoniales que pudieran requerir explicaciones adicionales o derivar en nuevas medidas judiciales.

La intervención de Marijuan implica el avance formal de la causa hacia una etapa de recopilación de evidencia documental. En este tipo de expedientes, las medidas vinculadas al levantamiento del secreto fiscal y bancario suelen representar pasos relevantes para acceder a información reservada sobre cuentas, ingresos y operaciones financieras.