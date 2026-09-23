Roldán: "No es fácil recuperar los patrimonios culturales y se lo hizo con mucho profesionalismo"

Este miércoles 29 de septiembre, el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) celebró su primer aniversario, luego de haber sido inaugurado el 25 de septiembre de 2025 en el edificio histórico de la antigua Casa de Gobierno. El inmueble fue reconvertido en un espacio destinado al encuentro entre cultura, patrimonio, turismo y tecnología, con una propuesta que buscó darle nuevos usos y contenidos a un lugar de fuerte presencia patrimonial.

A un año de su apertura, el balance presentado durante la celebración estuvo atravesado por uno de los principales indicadores de la experiencia: la cantidad de visitantes. La ministra de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, Daiana Roldán, destacó que el espacio se encuentra cerca de alcanzar los 100 mil visitantes durante su primer año, en un período caracterizado por múltiples actividades.

El desafío de recuperar patrimonio y darle vida

Para Roldán, la puesta en funcionamiento del CATA representó un desafío desde el comienzo. La reconversión del edificio implicó asumir la responsabilidad de recuperar un patrimonio cultural y, al mismo tiempo, generar una dinámica que permitiera que el espacio tuviera una presencia activa dentro de las propuestas culturales y turísticas de Catamarca.

"Nos sentimos muy orgullosos de decir que casi llegamos a los 100 mil visitantes en un año con múltiples actividades", señaló la ministra al referirse al primer aniversario.

En sus palabras también aparece la dimensión inicial del desafío y las expectativas que rodearon el proyecto. "Fue un desafío enorme cuando nos dijo que este lugar iba a pertenecer a la cultura y turismo de Catamarca, tuvimos una sensación de mucho miedo pero hemos sabido afrontar el desafío", expresó Roldán.

La ministra remarcó, además, que la recuperación de espacios patrimoniales requiere un trabajo específico y profesional. En ese sentido, sostuvo: "No es fácil recuperar los patrimonios culturales y se lo hizo con mucho profesionalismo".

El otro eje señalado por Roldán estuvo relacionado con la necesidad de que el edificio no quedara limitado a su valor patrimonial, sino que pudiera convertirse en un espacio activo. "El mayor desafío fue poder incorporar actividades que hicieran que este espacio que tenga tanta cultura tenga vida y la visita que ha tenido", afirmó.

"CATA, territorio sensible": una nueva experiencia audiovisual

Como parte de la celebración del primer aniversario se llevó a cabo la inauguración de "CATA, territorio sensible", una instalación de arte digital que incorpora una nueva dimensión a la propuesta del Centro de Arte y Tecnología Aplicada.

La instalación audiovisual construye un paisaje inmersivo mediante la combinación de imágenes, texturas, formas y sonidos vinculados con Catamarca. La propuesta plantea una integración entre naturaleza y cultura, entendidas como partes de un mismo ecosistema, y utiliza el arte digital y la tecnología como herramientas para abordar la identidad catamarqueña desde una perspectiva contemporánea.

De esta manera, la nueva instalación se inscribe en la propia concepción del CATA como espacio de encuentro entre diferentes campos. La cultura y el patrimonio aparecen articulados con el turismo y las nuevas herramientas tecnológicas, mientras que la experiencia propuesta busca acercar al público a elementos vinculados con la identidad de Catamarca a través de un lenguaje audiovisual e inmersivo.

"CATA, territorio sensible" podrá visitarse hasta el 12 de octubre, con entrada libre y gratuita, extendiendo así la celebración del primer aniversario del Centro de Arte y Tecnología Aplicada.