Más del 50% de las empleadas domésticas se quedó sin trabajo en Catamarca

“Es más que todo para las empleadas domésticas que están registradas, que lamentablemente son muy pocas. El objetivo es principalmente abaratar los costos de traslado, porque son muy pocas a las que los empleadores les pagan el transporte”, comentaba en declaraciones radiales la representante del Sindicato de Amas de Casa, Graciela Peressoni, sobre el proyecto de ley que fue presentado por la Dip. Mónica Zalazar, para que las amas de casa cuenten con el boleto de transporte gratuito.

El mencionado proyecto manifiesta que las beneficiarias de la presente ley sean las mujeres que: a) son parte del personal doméstico con retiro; b) están inscriptas en el registro de la Administración Federal de Ingresos Públicos; c) cumplen con lo establecido en la ley Nacional N° 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares; d) otro factor o circunstancia que determine la autoridad de aplicación.

Además, Graciela Peressoni agregó: “Lamentablemente a todos los sectores de la sociedad ha golpeado la pandemia. Pero mucho más a las empleadas domésticas de Catamarca, porque como el 76% o 77% de las mismas no están registradas, no están amparadas por el decreto que no se podían despedir a nadie. Entonces a algunas les reducen las horas de trabajo, pero muchas otras quedaron sin trabajo por este problema de la pandemia. Más del 50% ha quedado sin trabajo”.