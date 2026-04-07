Más polémica: Adorni registró otro préstamo por US$100.000 sobre su departamento anterior

El dato surge de fuentes oficiales a las que accedió LA NACION y se suma a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en una secuencia que incluye inmuebles, acreedoras particulares y la citación de la escribana que intervino en las operaciones. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hipotecó también el departamento anterior en el que vivía con su familia, ubicado en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires, y dejó asentado que mediante esa garantía obtuvo un préstamo por 100.000 dólares.

La operación, según la información base, fue instrumentada el 15 de noviembre de 2024 y tuvo como destinatarios del crédito tanto al funcionario como a su esposa, Bettina Angeletti. La coincidencia temporal aparece como uno de los puntos centrales: ese mismo día, Angeletti adquirió, de acuerdo con la información oficial, la casa del country Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

El dato adquiere relevancia porque replica un esquema ya mencionado en otra operación inmobiliaria posterior: la obtención de financiamiento privado respaldado por garantía hipotecaria.

Las dos hipotecas registradas sobre la propiedad

De acuerdo con las fuentes oficiales sobre el departamento de la calle Asamblea se trabaron dos hipotecas. La primera fue inscripta el 12 de marzo de 2014, hace 12 años, por 75.000 dólares, a favor de Stella Maris Roman, identificada además como la vendedora del inmueble. Según la documentación, se repite así una mecánica ya observada en otra compra: la parte vendedora figura también como otorgante del crédito con garantía hipotecaria.

La segunda hipoteca, eje de la nueva información, quedó asentada en noviembre de 2024 por 100.000 dólares.

La deuda declarada ante la Oficina Anticorrupción

Adorni había informado en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción que mantenía deudas con ambas mujeres, aunque hasta ahora no se conocían los detalles de esa obligación. El funcionario consignó en su presentación correspondiente a ese año:

43.860.000 pesos con Molina de Cancio , aclarando que la deuda fue tomada en dólares

, aclarando que la deuda fue tomada en dólares 7.740.000 pesos con Cancio

El monto total declarado representa cerca del 50% de la cifra total del crédito garantizado por la hipoteca de noviembre de 2024, un dato que conecta directamente la documentación registral con la presentación patrimonial oficial. Dentro del detalle surge además el perfil de una de las acreedoras: Graciela Isabel Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal y fue, hasta diciembre de 2021, jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.

El contexto político y la investigación judicial

La revelación se conoció horas después de que el presidente Javier Milei encabezara una reunión de Gabinete en la que brindó apoyo explícito a Adorni y pidió a los ministros que coordinen con él sus próximos proyectos.

En paralelo, la causa judicial avanzó con nuevas medidas. El fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, citó a declarar como testigo este miércoles a la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

La notaria aparece como una figura transversal en la secuencia patrimonial, ya que fue la misma que certificó la compra de la casa de Indio Cuá en 2024, la del departamento de Caballito en 2025 y la operación del inmueble de Asamblea. Además, la fiscalía le requirió todos los documentos vinculados a operaciones en las que hayan intervenido Adorni o su esposa, una medida orientada a reconstruir los compromisos de pago asumidos y la forma en que fueron garantizados mediante hipotecas.

La trama patrimonial que se expande

La semana pasada ya sehabía revelado que Adorni escrituró en noviembre de 2025 un departamento de 200 metros cuadrados con cochera en la calle Miró al 500, en Caballito, y que las anteriores propietarias, Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, le habían prestado 200.000 dólares, equivalentes a casi el 90% del precio registrado.

La nueva información sobre la hipoteca de Asamblea suma una nueva capa a ese recorrido patrimonial, que incluye:

La casa de Indio Cuá

El departamento de Caballito

El departamento de Asamblea, actualmente en venta

Una camioneta Jeep Compass comprada en marzo de 2024

Según la información base, Adorni no dio explicaciones sobre el crecimiento de su patrimonio desde que es funcionario del gobierno de Milei, un proceso que, en los papeles, quedó marcado por la sucesión de compras, créditos privados e hipotecas que hoy forman parte del expediente judicial.