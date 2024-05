Masiva marcha del SOEM: "Es una demostración del alto acatamiento del paro"

Luego del duro cruce de este miércoles entre el secretario de Gobierno y Coordinación de la Municipalidad de la Capital, Fernando Monguillot y el secretario general del SOEM, Luis Álamo, este jueves se cumple la convocatoria a una marcha en la sede del gremio que nuclea a los municipales capitalinos.

Mientras los trabajadores primero llegaron en un número importante, en la previa a marchar, a la sede gremial, donde se concretó una asamblea en la que se definió la molidad de la movilización. Decidiendose que la movilización tendría como destino la Plaza 25 de Mayo. Ya en el centro, los trabajadores subieron por calle la San Martín, dieron vuelta a la plaza por el Paseo de la Fe y bajaron por la República.

Tras este recorrido, los municipales ya regresan a la sede ubicada en calle 1° de Mayo al 1.200.

En declaraciones a La Unión, el titular del gremio, lanzando un nuevo golpe al municipio capitalino sentenció “esta va a ser una demostración, para Fernando Monguillot, sobre el bajo acatamiento que tiene la medida de fuerza. El paro es del 98%, a pesar de que en muchos lados se diga que es bajo. A pesar de esto, hoy todos los servicios que otorga el municipio están paralizados”.

Álamo, antes de comenzar la marcha por calles capitalinas, desestimó la compentencia de la Municipalidad de la Capital, sobre que el paro pueda declararse ilegal. Así respondió a los dichos de Monguillot en referencia a esto y por eso consideró: “Me extraña de él que siendo abogado diga una cosa así. La comuna no es quien dice si una medida es legal o no. Lo que hoy él tiene que entender es que no llegamos a fin de mes, porque cobramos $420 mil y la canasta básica se fue a $800 mil”.

Luego sentenció: “Para no ser pobre hay que cobrar 1 millón y acá los únicos con esos sueldos son los funcionarios”.

