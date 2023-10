Massa contra Clerici en el caso Insaurralde: Esta chica ya tuvo un antecedente

Sergio Massa, el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), volvió a referirse a la polémica desatada en torno al jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, a raíz de las fotos publicadas de Sofía Clerici que lo mostraban sobre un lujoso yate en el Mar Mediterráneo, en Marbella, España. Una vez más, ratificó que se trató de un “gravísimo error” por parte del funcionario, que lo pagó con su renuncia a la jefatura de gabinete y la baja de la candidatura a concejal, pero sumó una curiosa observación sobre la modelo.

“Pagó con la renuncia. Me llama la atención el momento en el que aparece la noticia. Hay una consecuencia y una causa previa que es el error de Martín, pero creo que esta chica ya tuvo un antecedente de aparecer en un momento político, pero no me acuerdo con quién”, señaló el funcionario nacional en una entrevista con Filo News, sin dar más detalles y fingiendo no recordar.

Sin embargo, soslayó que se estaba refiriendo al actual embajador de Brasil, Daniel Scioli. En 2017, la modelo quedó envuelta en otro escándalo al ser vinculada amorosamente al exgobernador, mientras este se encontraba en pareja con la modelo Gisela Berger.

En aquel entonces, fue la propia Berger quien acusó por Twitter a Scioli de haberle sido infiel con Clerici, según conversaciones privadas que ella misma reveló en aquel entonces por la red social. El escándalo se dio luego de que se conociera también el embarazo de Berger y mientras el exgobernador era una de las cartas del kirchnerismo como posible primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires.

Tras deslizar este escándalo, Massa sugirió: “Me llama la atención por el momento en el que salen publicadas las cosas”. “Pedí que se baje porque si no es como el cuento de nunca jamás”, dijo y aclaró: “Era candidato a concejal. Inclusive él presentó algunas cosas vinculadas a alguna extorsión para que se investigue también”.

Sobre el “negacionismo” de Javier Milei

En otro momento, cruzó a su rival de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por sus dichos respecto a los desaparecidos en la última dictadura militar en el primer debate presidencial y le pidió que “quiera un poco a su país”. En ese sentido, habló de leyes contra el negacionismo y vaticinó: “Me parece que van a salir”.

El ministro de Economía fue consultado sobre los comentarios de Milei en los que afirmó que los desaparecidos por el Estado en la última dictadura cívico militar en el país fueron menos de 9000 personas, en lugar de 30.000. “Eso es falta de mundo y ticket de embarque”, pronunció Massa.

“Pero no ticket de embarque para ir a Miami, sino para entender qué pasa en los distintos organismos y foros internacionales con los Derechos Humanos y la Argentina”, explicó y agregó: “El país ganó un lugar de prestigio a nivel internacional que muchas veces es la llave para otras cosas”.

En la misma línea, indicó que ese lugar de prestigio en el mundo se construyó a raíz de un camino hecho con el juicio a las Juntas y que quedó sintetizado en el lema de “Memoria, verdad y justicia”.

Sin embargo, cruzó en duros términos a Milei y le cuestionó sus propuestas. “Tenés que querer un poquito a tu país, un poquito. Por los tipos que murieron por el terrorismo de estado, por los chaqueños y correntinos que murieron en la Malvinas; por la necesidad de sostener un tejido industrial que depende de tener el señoreaje de tu moneda y no que la tasa de interés te la imponga otro gobierno”.

Acto seguido, fue consultado sobre si crearía leyes contra el negacionismo en un futuro mandato y no lo descartó. “Me parece que van a salir antes”, ironizó. “Al ritmo que vamos... Veo una furia en el sistema, en gran parte de la sociedad... Es volver a la idea de 'por algo habrá sido'”.

Caso “Chocogate” y Banco Nación

Por otro lado, criticó la contratación de una numeróloga por parte de las autoridades del Banco Nación. “A la gerenta del Banco Nación pedí que la separaran del cargo para que se investigue”, expuso sobre la orden que le dio a la presidenta de esa institución, Silvina Batakis, de echar a María del Carmen Barros, quien había cobrado sumas millonarias y alquilado los servicios de Verónica Laura Asad, conocida como “Pitty”.

Sin embargo, sobre el otro caso que conmocionó también a la política bonaerense, y que gira en torno a la extracción de dinero desde múltiples tarjetas de débito por parte de Julio “Chocolate” Rigau, dijo solo conocer lo que se publicó en los medios de comunicación. “En el caso de la Legislatura, lo que conozco es lo que salió en los medios y lo que me contó algún dirigente de La Plata”.

“Todavia no está claro quién es quién. Quién es de Juntos por el Cambio, o del peronismo, o de quiénes eran las tarjetas. Pero en cualquier caso está bien que la Justicia investigue y avance. No veo ningún problema”, recalcó. “Cuando estamos en tiempos electorales las investigaciones se aceleran”.