Máxima alerta: refuerzan la seguridad en las embajadas de E.E.UU, Israel e Irán

Se incrementaron las alertas de seguridad en las embajadas de Estados Unidos, Israel e Irán en Buenos Aires, donde la Policía de la Ciudad y Fuerzas Federales quedaron designadas para encarar el operativo de protección en las tres sedes diplomáticas.

La decisión implica un refuerzo significativo del esquema preventivo que ya se encontraba en marcha desde semanas anteriores. Según se informó, el nuevo despliegue se profundizó desde este martes y alcanza de manera directa a los edificios diplomáticos de los tres países mencionados, en un contexto internacional atravesado por una fuerte escalada bélica.

Si bien ya se había montado un control extremo en varias sinagogas, colegios y clubes judíos, además de las propias embajadas, las medidas fueron incrementadas nuevamente desde este martes.

Tensión en aumento

El aumento del operativo de seguridad se produce desde el comienzo del conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, escenario que derivó en un fortalecimiento de las medidas de resguardo sobre las instituciones gubernamentales, religiosas y políticas vinculadas a dichos países en Argentina.

Aunque las disposiciones preventivas ya estaban activas, la jornada de este martes marcó un salto cualitativo en la intensidad del operativo, con una presencia reforzada de personal policial y fuerzas federales en puntos considerados sensibles.

El endurecimiento de las medidas se da luego de declaraciones realizadas horas atrás por el presidente Donald Trump, quien sostuvo que este martes por la noche "morirá toda una civilización para no volver jamás", en referencia al ultimátum dirigido al régimen iraní con el objetivo de culminar con la guerra.

Las amenazas

Dentro del escenario planteado, la amenaza del mandatario sobre una posible "destrucción total" abre la hipótesis de un probable ataque contra infraestructura de Irán.

Entre los objetivos mencionados dentro de esa posibilidad aparecen:

Centrales eléctricas

Puentes

Infraestructura estratégica

Un bombardeo militar a mayor escala

La referencia a una ofensiva de esta magnitud se vincula con la posibilidad de una profundización del conflicto, en momentos en que la tensión internacional se mantiene en niveles elevados.

En la misma línea, Trump expresó su intención de impulsar un "cambio de régimen total" en Irán, al sostener que desde hace "47 años" el Gobierno islámico vive en un contexto de "extorsión, corrupción y muerte", y que esa situación debe llegar a su fin.

La crisis energética y el impacto global

La situación se agravó además por la tensión en torno al bloqueo del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio energético global. Se trata de un corredor considerado clave para el petróleo mundial, por lo que cualquier alteración en su circulación genera repercusiones inmediatas sobre los mercados.

Este nuevo factor añadió presión al escenario general y se convirtió en otro de los elementos que explican el endurecimiento de la seguridad en Buenos Aires, especialmente sobre objetivos diplomáticos e instituciones asociadas a los países involucrados en la confrontación.

Un operativo en expansión

Con este panorama, la protección sobre las embajadas de Estados Unidos, Israel e Irán quedó convertida en uno de los ejes centrales del esquema preventivo desplegado en la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo conjunto entre la Policía de la Ciudad y las Fuerzas Federales busca blindar las sedes diplomáticas y los espacios comunitarios ya custodiados, en una jornada donde la tensión internacional volvió a tener una traducción directa en el plano local.

El refuerzo, según la información disponible, responde a una evaluación del agravamiento del conflicto y de las amenazas recientes, en un contexto marcado por la incertidumbre diplomática, militar y energética.