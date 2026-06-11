"Me parece una vergüenza": la dura crítica de Villarruel a la declaración jurada de Adorni

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a marcar distancia respecto del entorno más cercano del presidente Javier Milei al cuestionar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las explicaciones que brindó acerca de los fondos incorporados en las rectificaciones de sus declaraciones juradas. A través de las redes sociales, la titular del Senado calificó como una "vergüenza" el accionar del funcionario y expresó dudas sobre la justificación ofrecida respecto de más de US$500.000 que reconoció no haber declarado antes de asumir funciones públicas.

Las declaraciones de Villarruel se produjeron pocas horas después de que Adorni concediera una entrevista televisiva en la que defendió el origen de su patrimonio y explicara las modificaciones realizadas en las presentaciones efectuadas ante los organismos de control. El episodio volvió a exponer diferencias dentro del oficialismo y generó nuevas repercusiones en el ámbito político.

La respuesta de Villarruel a las explicaciones de Adorni

La reacción de la vicepresidenta surgió a través de las redes sociales, donde un usuario le consultó de manera directa si creía en las explicaciones ofrecidas por el jefe de Gabinete sobre los fondos incorporados a sus declaraciones juradas.

La respuesta fue breve, pero contundente. "No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones", escribió Villarruel. La afirmación se convirtió rápidamente en uno de los pronunciamientos más duros realizados hasta el momento por la vicepresidenta contra un integrante del Gobierno nacional y se produjo en medio de un contexto de creciente atención pública sobre la situación patrimonial de Adorni.

El mensaje llegó minutos después de la entrevista en la que el jefe de Gabinete defendió las rectificaciones presentadas ante la Oficina Anticorrupción y ARCA, organismos ante los cuales regularizó información vinculada con sus bienes.

El contexto de las declaraciones patrimoniales

La controversia gira en torno a los fondos incorporados por Adorni en las rectificaciones de sus declaraciones juradas. Según se indicó, el funcionario reconoció no haber declarado anteriormente más de US$500.000, situación que derivó en cuestionamientos y observaciones sobre la evolución de su patrimonio.

En la entrevista televisiva, Adorni sostuvo que esos recursos corresponden a:

• Ahorros acumulados durante 25 años.

• Inversiones realizadas en criptomonedas.

• Operaciones patrimoniales efectuadas antes de asumir funciones públicas.

Las explicaciones fueron brindadas en respuesta a los cuestionamientos formulados por sectores de la oposición respecto del crecimiento de sus bienes y de las diferencias detectadas en las declaraciones presentadas ante los organismos competentes. Sin embargo, los argumentos expuestos por el jefe de Gabinete no convencieron a la vicepresidenta, quien expresó públicamente su desacuerdo y cuestionó la conducta del funcionario.

Una crítica que profundiza las diferencias internas

Las declaraciones de Villarruel no se produjeron en un vacío político. Por el contrario, se inscriben en un escenario de diferencias que desde hace meses mantienen la vicepresidenta y el círculo más cercano al presidente Javier Milei.

La crítica pública dirigida a Adorni constituye un nuevo episodio dentro de esa distancia política, que en distintas oportunidades se ha manifestado a través de declaraciones, posicionamientos y cruces indirectos. En este caso, la vicepresidenta eligió responder públicamente a una consulta formulada por un usuario en redes sociales, dejando en evidencia su postura respecto de las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete.

La ironía sobre la "cascada de éxitos" y el "pendrive mágico"

Antes de pronunciarse directamente sobre el patrimonio de Adorni, Villarruel protagonizó otro intercambio que también estuvo cargado de referencias al funcionario. La vicepresidenta respondió a un usuario que la saludó por su cumpleaños y le deseó una nueva etapa repleta de logros. En tono humorístico, la persona le pidió una "cascada de éxitos".

Villarruel recogió la expresión y aprovechó la oportunidad para lanzar una ironía que rápidamente generó repercusión.

"Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico", escribió. La frase fue interpretada como una alusión directa a dos de las controversias que involucraron a Adorni durante los últimos meses.

Según se indicó, la referencia apuntó a:

• La construcción de una cascada artificial en una propiedad familiar.

• Las explicaciones brindadas sobre documentación vinculada con su patrimonio.

La combinación de ambos elementos dio origen a una expresión que rápidamente se difundió en las redes sociales y alimentó nuevas discusiones políticas.

Las explicaciones del jefe de Gabinete

El cruce ocurrió pocas horas después de que Adorni defendiera públicamente el origen de los fondos incorporados en sus declaraciones juradas. Durante su entrevista, el funcionario sostuvo que el dinero cuestionado provenía de años de ahorro personal, inversiones en criptomonedas y operaciones realizadas antes de ocupar cargos públicos.

Las explicaciones tuvieron como objetivo responder a las observaciones formuladas sobre la evolución de su patrimonio y despejar dudas respecto de la procedencia de los bienes declarados.

Sin embargo, la respuesta de Villarruel mostró que las explicaciones no lograron disipar todos los cuestionamientos dentro del propio oficialismo.