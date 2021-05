Mercado dijo que "existen sobradas alternativas" para solucionar el problema de la conectividad

La diputada provincial, Verónica Mercado, en diálogo con la prensa, destacó que haya herramientas provinciales y nacionales que pueden aprovechar las comunas para garantizar las conectividad en sus territorios.

La legisladora indicó que de esta manera escuelas municipales, edificios y paseos públicos hasta emprendimientos privados podrían tener la conectividad digital en corto plazo.



Teniendo en cuenta que la pandemia demostró la importancia de la conectividad y a su vez las falencias de los gobiernos en esta política, gran parte de la comunidad educativa local advirtió la carencia del servicio en muchos municipios de Catamarca y, en consecuencia, hubo atraso en la educación de muchos niños y jóvenes.

En este contexto, la diputada Verónica Mercado informó que existen mecanismos al alcance de cada comuna, desde el Estado nacional y también el provincial, para financiar proyectos destinados a garantizar el servicio de internet gratuito en espacios públicos.

Explicó que la Nación faculta al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a recibir proyectos para lograr financiamiento a través de los aportes para Infraestructura (API), en el marco del “Programa de Acceso a Conectividad para Instituciones Públicas”, aprobado por la Resolución ENACOM N° 738/2020.

"Esto significa que si una municipalidad gestiona ante este organismo con proyecto en mano se podría solucionar la conectividad para las escuelas municipales y otros espacios como hospitales, plazas y organismos ", indicó la legisladora. Asimismo, agregó que "por su parte el Estado provincial creó una empresa de participación estatal mayoritaria y un programa denominado Catamarca Conectada, que permitirá la conexión en 70 localidades del interior. Estos proyectos planean desplegar redes de última milla para que los edificios públicos y los vecinos puedan contar con servicio de conectividad de alta calidad".

"Existen sobradas alternativas para dar soluciones en el corto plazo pero vemos con mucha preocupación que, por ejemplo en esta comuna, que por carta orgánica asume la obligación del sistema educativo, hoy en pleno siglo XXI y en un contexto de pandemia no logra encontrar una solución definitiva a la conectividad", agregó con relación a Fray Mamerto Esquiú.

En este marco, Verónica Mercado señaló que "actualmente vivimos en una era digital y gracias a las telecomunicaciones es posible que una ciudad esté conectada inclusive cuando las condiciones no permiten que nos relacionemos presencialmente. Le pasa a los organismos, a las escuelas y a todos los que debemos seguir trabajando y estudiando en pena pandemia".

Finalmente, indicó que "es preocupante que, mientras muchos se plantean cómo seguir brindando más servicios de este tipo para estar a tono con el mundo, en muchos rincones de nuestra provincia las familias se pregunten cuando podrán tener internet". "Hay que priorizar las políticas pensando también en que herramientas reales les estamos dejando a nuestros hijos o a los profesionales que recién se inician. Los especialistas en desarrollo laboral pronostican que los trabajos que se harán dentro de 10 años todavía no se han creado, y coinciden en que la tecnología estará presente en todos. No podemos seguir discutiendo si nos vamos a conectar a internet o no", concluyó.