Milei y Abascal ratifican su alianza en España

El presidente Javier Milei arribó este viernes a Madrid, marcando su quinta visita a territorio español desde que asumió la Jefatura de Estado en diciembre de 2023. Esta escala internacional no responde a los canales diplomáticos tradicionales, sino que se enmarca en una agenda de alto contenido doctrinario. El objetivo central es su participación en el Madrid Economic Forum 2026, un evento definido por su carácter ultraliberal y dominado por la denominada agenda antiwoke, consolidando así su rol como referente global de este movimiento.

Alianzas políticas y referentes académicos

La actividad oficial del mandatario para este sábado comienza con un fuerte gesto de camaradería política. Según la información proporcionada por Presidencia, Milei mantendrá una reunión a las 10:00 horas (06:00 de Argentina) con su aliado estratégico y amigo personal, Santiago Abascal, presidente del partido de ultraderecha Vox. Este vínculo ha sido una constante desde la elección del libertario, habiendo mantenido múltiples encuentros personales, el último de ellos en junio de 2025, durante la edición anterior de este mismo foro.

Apenas una hora después de su encuentro con Abascal, la agenda presidencial contempla una reunión con otro pilar de su formación intelectual: el economista y profesor universitario Jesús Huerta de Soto. La relación entre ambos data de tiempos previos a que Milei ostentara el bastón presidencial, reflejando la importancia que el Jefe de Estado otorga a sus referentes académicos en cada una de sus proyecciones internacionales.

Organización y perfil del evento en Madrid

El Madrid Economic Forum 2026 presenta características singulares que lo distinguen de las cumbres económicas convencionales. La organización del evento está bajo la responsabilidad de las empresas Racks Labs y Abast, ambas con sede en Andorra, un principado reconocido por su baja presión fiscal y por ser el destino de radicación de numerosos youtubers e influencers que buscan optimizar sus cargas tributarias.

El ecosistema digital es, de hecho, el origen del organizador principal: Víctor Domínguez, fundador de Racks Labs y figura de gran tracción en redes sociales bajo el nombre de Wall Street Wolverine. En declaraciones periodísticas, Domínguez subrayó que el público objetivo del evento se compone de emprendedores, expertos en criptomonedas y seguidores del pensamiento liberal, previendo una asistencia de hasta 10.000 participantes. Asimismo, aclaró que las entradas oscilan entre los 50 y los 2.500 euros, y enfatizó que el interés de Milei es estrictamente la "batalla cultural", por lo que no percibe honorarios por su ponencia. Consultado sobre los costos del traslado de la comitiva argentina, Domínguez evitó dar precisiones, calificando el dato como información confidencial.

El acto central y el legado de Ludwig von Mises

La presencia de Milei como "invitado estrella" de la jornada del sábado culminará a las 20:15 horas (16:15 de Argentina). El presidente argentino será el encargado de protagonizar la última ponencia del foro, un cierre de alto impacto simbólico. En esta instancia, recibirá un premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, distinción que será entregada por el Doctor Philipp Bagus.

Este marco evoca su participación del año pasado, donde Milei dejó una frase que resonó en medios internacionales frente a un público eufórico y crítico del actual gobierno local: "Contra los socialistas de mierda yo siempre voy a estar de su lado". Esta retórica refuerza su posicionamiento en el debate ideológico europeo.

Retorno y distancia del Gobierno local

A pesar de la frecuencia de sus viajes a España, el mandatario mantiene su política de no establecer contacto con las autoridades del gobierno local. Se espera que abandone Madrid a las 23:00 horas (19:00 de Argentina), con un aterrizaje previsto en la Ciudad de Buenos Aires para el domingo 15 de marzo a las 09:30 hora local.

Cabe destacar que, históricamente, su acercamiento más formal a la estructura española ocurrió en mayo de 2024, cuando mantuvo un encuentro con empresarios y autoridades de la CEOE, junto a directivos de líneas secundarias de compañías como Santander, Telefónica, BBVA, Iberia, Naturgy, Mapfre, entre otras. Sin embargo, en esta quinta visita, el foco permanece estrictamente en la consolidación de su bloque ideológico internacional.